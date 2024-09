Lionel Scaloni puso en duda la Finalissima entre Argentina y España: "No sé si se va a hacer"

“No sé si la Finalissima se va a hacer, creo que va a ser difícil por lo que me comentaron por las fechas que tiene España. No lo veo factible para el año que viene. Ya se verá si buscan un hueco, pero no la veo y queda lejísimos, pero no estoy con eso en la cabeza“, expresó el entrenador ante los medios generando una fuerte noticia.

Embed "NO LO VEO FACTIBLE EL AÑO QUE VIENE"



Scaloni sobre la fecha en la que se jugaría la #Finalissima ante España pic.twitter.com/lNmEOmQjLq — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2024

¿Quiénes juegan la Copa de Campeones UEFA – Conmebol 2025?

España se consagró campeón de la Eurocopa 2024, y se clasificó a la Finalissima, donde enfrentará a la Selección Argentina, campeona de la Copa América 2024.

¿En dónde se jugará la Copa de Campeones UEFA – Conmebol 2025?

Según trascendió, los dirigentes de la Conmebol intentarán empujar para que sea en territorio sudamericano, aunque se deben tener en cuenta varios aspectos. El primero es la venta de las entradas. Si bien el pacto tiene como uno de sus sentidos tratar de ser equitativo, también, claramente, es relevante el monto a repartir entre las federaciones participantes. La cantidad de disponibilidad para la venta de tickets, los derechos de televisación y los patrocinadores pueden variar, en primer término, según quiénes sean los finalistas, pero dependerá también, significativamente, de la ciudad y del recinto que reciba al evento.

image.png

Por eso si bien en primera instancia iba a llevarse nuevamente en el Viejo Continente, no se descarta que esta nueva edición pueda hacerse en Estados Unidos. Una vez que se conozcan los campeones, la idea es establecer chalar entre las partes y poder llevar adelante de la mejor manera la competencia.