Néstor Apuzzo y una discriminatoria frase sobre el Mundial 2026: "Los gays y los normales somos..."
El histórico exentrenador de Huracán quedó en el centro de la tormenta tras lanzar una insólita analogía en una entrevista televisiva.
Una enorme controversia se instaló en el fútbol argentino a solo tres semanas del comienzo del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Apuzzo, reconocido director técnico de larga trayectoria en el ascenso y recordado por su exitoso paso por Huracán en 2014, realizó declaraciones de tinte discriminatorio.
Como era de esperarse, esto generó un rechazo generalizado en los medios de comunicación y las redes sociales.
Todo comenzó cuando el DT repasaba las exigencias del fútbol local y cómo se vive la previa de la Copa del Mundo en el país. Al intentar explicar, mediante una analogía, que en Argentina absolutamente todos opinan sobre táctica y elecciones de jugadores, Apuzzo expresó:
“Uno es conocido y tiene que ser respetuoso de la opinión de la gente. Escuchar la opinión de todos, por eso estábamos en esto tan lindo como lo es el fútbol. Ahora vas a ver que va a haber 50 millones de entrenadores el mes que viene por el Mundial. Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos técnicos, porque es Argentina, porque nos conocen”, expresó para sorpresa de todos.
Ola de repudio contra Néstor Apuzzo por una polémica y discriminatoria frase sobre el Mundial 2026
La desafortunada diferenciación que hizo el entrenador al catalogar como "normales" únicamente a los hombres heterosexuales despertó una ola de cuestionamientos de manera instantánea. Diversos portales deportivos tildaron las declaraciones de “repudiables” e “insólitas”, lamentando el atraso de sus conceptos en tiempos donde el fútbol busca activamente deconstruir discursos de odio y promover la inclusión y la diversidad en sus tribunas y planteles.
En las plataformas digitales, miles de usuarios e hinchas manifestaron su indignación, remarcando que este tipo de comentarios estigmatizantes y homofóbicos ya no tienen lugar en el deporte ni en la sociedad actual.
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