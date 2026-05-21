Néstor Apuzzo y una discriminatoria frase sobre el Mundial 2026: "Los gays y los normales somos..."

La desafortunada diferenciación que hizo el entrenador al catalogar como "normales" únicamente a los hombres heterosexuales despertó una ola de cuestionamientos de manera instantánea. Diversos portales deportivos tildaron las declaraciones de “repudiables” e “insólitas”, lamentando el atraso de sus conceptos en tiempos donde el fútbol busca activamente deconstruir discursos de odio y promover la inclusión y la diversidad en sus tribunas y planteles.

En las plataformas digitales, miles de usuarios e hinchas manifestaron su indignación, remarcando que este tipo de comentarios estigmatizantes y homofóbicos ya no tienen lugar en el deporte ni en la sociedad actual.