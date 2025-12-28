Scaloni fue elegido entre los tres mejores entrenadores del mundo y otro argentino entró al Top 10

lionel scaloni (2)

Lionel Scaloni, vigente en la elite y otro argentino destacado

Detrás de De la Fuente se ubicó Roberto Martínez, actual entrenador de Portugal, con 83 unidades, mientras que Scaloni sumó 59 puntos y completó el podio. El entrenador argentino ya había sido elegido como el mejor del mundo en 2022 y 2023, y su continuidad en la elite se explica por los títulos recientes: un Mundial, dos Copas América y una Finalissima en poco más de cuatro años.