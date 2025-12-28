Scaloni fue elegido entre los tres mejores entrenadores del mundo y otro argentino entró al Top 10
Lionel Scaloni fue elegido como el tercer mejor DT del mundo por la IFFHS y otro entrenador argentino se metió entre los diez mejores del ranking anual.
El nombre de Lionel Scaloni volvió a aparecer entre los más destacados del fútbol internacional. El entrenador de la Selección Argentina fue incluido nuevamente en el ranking anual que elabora la IFFHS, que reconoce a los mejores directores técnicos de selecciones nacionales a lo largo de la temporada 2025.
En esta oportunidad, el oriundo de Pujato se ubicó en el tercer lugar del listado, que tuvo un marcado dominio europeo en los primeros puestos. El primer lugar fue para Luis de la Fuente, entrenador de España, quien se quedó con el reconocimiento por segundo año consecutivo.
El DT de la Roja lideró la tabla con 136 puntos, respaldado por un presente sólido: España cerró la temporada como líder del ranking FIFA, aseguró su clasificación al Mundial 2026 y alcanzó una racha histórica de 31 partidos oficiales sin derrotas.
Lionel Scaloni, vigente en la elite y otro argentino destacado
Detrás de De la Fuente se ubicó Roberto Martínez, actual entrenador de Portugal, con 83 unidades, mientras que Scaloni sumó 59 puntos y completó el podio. El entrenador argentino ya había sido elegido como el mejor del mundo en 2022 y 2023, y su continuidad en la elite se explica por los títulos recientes: un Mundial, dos Copas América y una Finalissima en poco más de cuatro años.
La presencia albiceleste en el ranking no se limitó solo a Scaloni. Néstor Lorenzo, actual entrenador de Colombia, también logró meterse entre los diez mejores del mundo al ubicarse en el noveno puesto, con 10 puntos, consolidando su reconocimiento a nivel internacional.
El Top 10 de los mejores técnicos del mundo
- 1. Luis de la Fuente (España – Selección de España): 136 puntos
- 2. Roberto Martínez (España – Selección de Portugal): 83 puntos
- 3. Lionel Scaloni (Argentina – Selección Argentina): 59 puntos
- 4. Ståle Solbakken (Noruega – Selección de Noruega): 48 puntos
- 5. Thomas Tuchel (Alemania – Selección de Inglaterra): 41 puntos
- 6. Didier Deschamps (Francia – Selección de Francia): 30 puntos
- 7. Walid Regragui (Marruecos – Selección de Marruecos): 25 puntos
- 8. Timur Kapadze (Uzbekistán – Selección de Uzbekistán): 10 puntos
- 9. Néstor Lorenzo (Argentina – Selección de Colombia): 10 puntos
- 10. Javier Aguirre (México – Selección de México): 8 puntos
