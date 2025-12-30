Video: Lionel Scaloni cambió la pelota por el volante y brilló en una carrera de karting en Rosario
El entrenador de la Selección argentina volvió a mostrar una de sus facetas menos conocidas: compitió de manera recreativa en un circuito indoor de Santa Fe.
Lejos de limitar su rutina al fútbol y a las exigencias del seleccionado nacional, Lionel Scaloni aprovecha su tiempo libre para disfrutar de distintas pasiones que lo ayudan a bajar un cambio. Además de su conocido fanatismo por el ciclismo, en las últimas horas se lo vio incursionar nuevamente en el automovilismo, disciplina en la que acaba de sumar una victoria en una carrera de karting disputada en la ciudad de Rosario.
El escenario fue el complejo Rosario Indoor Kart, que este lunes al mediodía compartió un video en sus redes sociales donde se lo ve al DT campeón del mundo participando de una competencia recreativa. La grabación comienza con un primer plano del técnico nacido en Pujato y una frase que rápidamente llamó la atención: “Hola, campeón”.
Luego, la cámara recorre a los siete pilotos que formaron parte de la carrera y muestra a Scaloni partiendo desde el primer puesto, ya con el casco colocado. Fiel a su estilo, el entrenador se tomó unos segundos para saludar a cámara antes de acelerar.
Aunque en los primeros metros perdió la punta, el santafesino no se desesperó y apostó por una estrategia precisa. Con trazadas ajustadas y pegado a los guardarraíles, logró recuperar posiciones mientras su principal rival cometía errores al rozar las barreras de contención. La maniobra no pasó desapercibida y desde la cuenta oficial del kartódromo celebraron la acción con entusiasmo: “¡Qué maniobra!”, escribieron al destacar la remontada de la “visita de lujo”.
El cierre del video confirmó el resultado: Scaloni subido a lo más alto del podio, celebrando un triunfo lejos de las canchas, pero con la misma competitividad de siempre. “Gracias, campeón”, fue el mensaje con el que el complejo le puso punto final a la publicación, musicalizada con el clásico “Muchachos…” de La Mosca.
Entre los cientos de comentarios que recibió el posteo, uno de los más destacados fue el de Facundo Ardusso, piloto del Turismo Carretera, que reaccionó con un emoji de una carita enamorada, sumándose al reconocimiento para el entrenador que sigue dando que hablar, incluso fuera del fútbol.
