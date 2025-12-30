Video: Lionel Scaloni cambió la pelota por el volante y brilló en una carrera de karting en Rosario

Lejos de limitar su rutina al fútbol y a las exigencias del seleccionado nacional, Lionel Scaloni aprovecha su tiempo libre para disfrutar de distintas pasiones que lo ayudan a bajar un cambio. Además de su conocido fanatismo por el ciclismo, en las últimas horas se lo vio incursionar nuevamente en el automovilismo, disciplina en la que acaba de sumar una victoria en una carrera de karting disputada en la ciudad de Rosario.