Lionel Scaloni reveló por qué no muestra sus emociones durante los partidos de la Selección Argentina
El entrenador de la Albiceleste habló antes de la final del Mundial 2026 y explicó cómo vive cada encuentro desde el banco de suplentes.
En la previa de la final del Mundial 2026 ante España, Telefe compartió una entrevista exclusiva con Lionel Scaloni en la que el entrenador explicó por qué suele mostrarse sereno y contenido durante los partidos de la Selección Argentina, incluso en los momentos más emotivos.
Lionel Scaloni reveló por qué no muestra sus emociones durante los partidos de la Selección Argentina
Una de las preguntas que le realizaron estuvo relacionada con la manera en la que maneja sus emociones mientras dirige al equipo. Lejos de dejarse llevar por la euforia del momento, el técnico dejó en claro que su prioridad siempre es mantener la concentración hasta el pitazo final.
"Puede pasar todo hasta el último minuto, entonces la concentración está ahí, más allá de que hay momentos muy emotivos de festejar los goles y eso", expresó Scaloni. El entrenador campeón del mundo aseguró que el fútbol es un deporte impredecible y que un partido puede cambiar en cuestión de segundos, motivo por el cual prefiere mantener la calma y enfocarse exclusivamente en lo que sucede dentro del campo de juego.
"Hasta que no termina el partido no podés hacer nada. Una vez que termina sí. Ahí se pueden expresar todas las emociones que uno pueda tener. Hasta que el partido no termine puede pasar de todo", agregó.
Las declaraciones del entrenador reflejan una de las características que marcaron su exitoso ciclo al frente de la Selección Argentina: la tranquilidad para afrontar los momentos decisivos y la convicción de que ningún partido está definido hasta el último minuto. A horas de una nueva final del mundo, Scaloni volvió a demostrar que su principal fortaleza está en mantener la cabeza fría cuando más se la necesita.
Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
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