Lionel Scaloni reveló por qué no muestra sus emociones durante los partidos de la Selección Argentina

"Puede pasar todo hasta el último minuto, entonces la concentración está ahí, más allá de que hay momentos muy emotivos de festejar los goles y eso", expresó Scaloni. El entrenador campeón del mundo aseguró que el fútbol es un deporte impredecible y que un partido puede cambiar en cuestión de segundos, motivo por el cual prefiere mantener la calma y enfocarse exclusivamente en lo que sucede dentro del campo de juego.