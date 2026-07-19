Lionel Scaloni no confirmó su continuidad en la Selección Argentina y se quebró en plena conferencia

Ya quebrado en lágrimas y con la sensibilidad a flor de piel, el director técnico ensayó sus últimas palabras antes de dar por terminada la conferencia.

"Es el lugar soñado para todos, hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar un tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado, que en mi vida pensé...", expresó el entrenador.

Sin poder completar la idea y superado por la angustia del momento, Scaloni miró a los presentes, repitió que no podía seguir hablando bajo ese estado y decidió levantarse de su silla para marcharse directamente hacia la zona de vestuarios. La sorpresiva escena abre un gigantesco signo de pregunta sobre el futuro del ciclo más exitoso de las últimas décadas, dejando a todo un país en vilo a la espera de una resolución definitiva.