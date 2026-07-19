Lionel Scaloni no confirmó su continuidad en la Selección Argentina y se quebró en plena conferencia
Al responder sobre si iba a seguir al frente de la Selección, el entrenador rompió en llanto y dijo que iba a "tomarse un tiempo y pensarlo"
La derrota en la final del Mundial 2026 caló hondo en la estructura de la Selección Argentina, pero el golpe más duro y sorpresivo de la jornada llegó minutos después en la sala de conferencias del MetLife Stadium, donde el entrenador Lionel Scaloni protagonizó un momento de altísima tensión emocional.
Fue en la última entrevista cuando el DT pareció poner en duda su continuidad al frente del equipo y, completamente quebrado por el llanto, tuvo que abandonar el recinto de manera abrupta.
La noche transcurría dentro de los carriles normales del análisis del partido hasta que llegó la pregunta que paralizó a todo el país. Al ser consultado sobre si seguiría liderando el proceso de cara a los próximos compromisos, el oriundo de Pujato se tomó unos segundos, respiró hondo y lanzó una declaración que encendió todas las alarmas en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
"Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Habría que verlo...", comenzó diciendo el DT, para pasar a romper en llanto.
El llanto de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa
En ese preciso instante, la voz de Scaloni se entrecortó por completo. Al notar la profunda emoción del técnico que devolvió la gloria eterna al fútbol nacional, los periodistas presentes en la sala comenzaron a brindarle un cerrado aplauso de pie para sostenerlo. Lejos de calmarlo, el reconocimiento de la prensa desbordó las lágrimas del entrenador, quien intentó continuar con el micrófono en la mano a pesar de estar visiblemente conmovido.
Ya quebrado en lágrimas y con la sensibilidad a flor de piel, el director técnico ensayó sus últimas palabras antes de dar por terminada la conferencia.
"Es el lugar soñado para todos, hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar un tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado, que en mi vida pensé...", expresó el entrenador.
Sin poder completar la idea y superado por la angustia del momento, Scaloni miró a los presentes, repitió que no podía seguir hablando bajo ese estado y decidió levantarse de su silla para marcharse directamente hacia la zona de vestuarios. La sorpresiva escena abre un gigantesco signo de pregunta sobre el futuro del ciclo más exitoso de las últimas décadas, dejando a todo un país en vilo a la espera de una resolución definitiva.
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