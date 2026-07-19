Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni con la Selección Argentina

De acuerdo a la información oficial, el director técnico santafesino tiene contrato con la Selección Argentina hasta diciembre de 2026. Durante los meses previos a la Copa del Mundo, diferentes reportes indicaron que la intención de la Asociación del Fútbol Argentino era extender ese vínculo para continuar con el proceso de cara al Mundial 2030. Cabe destacar que el país ya se encuentra clasificado para dicha competencia por ser uno de los países organizadores.