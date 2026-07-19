Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni con la Selección Argentina
Tras el Mundial 2026, el futuro de Lionel Scaloni al frente del equipo genera dudas. Conocé los detalles de su vínculo contractual.
El Mundial 2026 ya es historia y los hinchas se preguntan con incertidumbre qué sucederá con Lionel Scaloni en la conducción técnica de la Selección Argentina. Luego de disputar este torneo, surgieron diferentes dudas lógicas respecto a la vigencia de su contrato actual y a sus próximos pasos profesionales.
El contrato con la Selección Argentina y las dudas del DT
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De acuerdo a la información oficial, el director técnico santafesino tiene contrato con la Selección Argentina hasta diciembre de 2026. Durante los meses previos a la Copa del Mundo, diferentes reportes indicaron que la intención de la Asociación del Fútbol Argentino era extender ese vínculo para continuar con el proceso de cara al Mundial 2030. Cabe destacar que el país ya se encuentra clasificado para dicha competencia por ser uno de los países organizadores.
Sin embargo, una vez culminado el certamen en Norteamérica, será tiempo de que el entrenador defina su continuidad o atienda probables acercamientos de clubes del primer nivel. Luego de la final del Mundial 2026, el DT dejó un fuerte mensaje cargado de emoción: "Yo tengo contrato hasta diciembre, lo cumpliré y pensaré lo que voy a hacer, no se si se podrá hacer algo tan grande como esto".
Visiblemente conmovido y entre lágrimas, el estratega remarcó la dificultad de sostener un ciclo tan exitoso a lo largo del tiempo: "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que dificilmente se vuelva a formar y me duele en el alma".
Cabe recordar que el técnico tomó las riendas de la Selección en el año 2018, primero como interino y posteriormente de manera oficial. A lo largo de casi una década, encabezó el período probablemente más exitoso en la historia de la Albiceleste, obteniendo el Mundial 2022, la Copa América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 ante Italia. Mientras el pueblo aguarda su decisión final, el próximo gran objetivo deportivo será recién la Copa América 2028.
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