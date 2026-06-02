Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Franco Colapinto: "Somos un país fierrero..."
El entrenador de la Selección Argentina ultima detalles para el arranque del Mundial 2026 pero habló sobre el gran momento que vive el piloto argentino en la Fórmula 1.
A solo días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni se tomó un momento para hablar de su otra gran pasión: el automovilismo. En una charla íntima, el director técnico de la Selección Argentina confesó su profunda admiración por Franco Colapinto, el piloto argentino que brilla en la Fórmula 1, y reveló cómo se vive ese fanatismo puertas adentro en su casa.
El entrenador de la Albiceleste dejó en claro que el furor por el joven piloto es un asunto familiar que comparte de cerca con su hijo de una manera muy genuina: "Mi hijo es fanático, fanático. Se compró todo de Colapinto, del equipo, está enamorado".
La rutina de los fines de semana en su hogar cambió por completo gracias a las actuaciones del oriundo de Pilar en la máxima categoría del automovilismo mundial. El de Pujato describió con entusiasmo esa expectativa que se genera cada vez que hay actividad en pista y cómo se organiza para no perderse ningún detalle: "¿Sabés lo lindo que es un fin de semana de Fórmula 1 esperando verlo correr la clasificación? Ahora que está esta carrera sprint hay un montón de cosas más. Uno se levanta para verlo a él".
Scaloni aprovechó la oportunidad para explicar que su gusto por la velocidad no es algo nuevo, sino una herencia cultural y afectiva que lo acompaña desde sus primeros años en Santa Fe. Al recordar sus raíces y evocar su infancia, el seleccionador nacional remarcó el origen de este sentimiento: "De chiquito, para mí, ir a ver Turismo Carretera era espectacular. Los fierros fueron toda nuestra pasión".
Sin querer profundizar en tecnicismos de la mecánica ni en estrategias de carrera, valoró enormemente el impacto de volver a tener un representante nacional en la grilla tras tantos años de ausencia: "Es muy bueno. Yo toda la vida fui fierrero y tener un piloto en la Fórmula 1 para nosotros es algo increíble. Creo que hoy el coche, sin entender mucho, tampoco voy a hacerme el entendido, lo está ayudando y él lo está haciendo muy bien".
El encuentro entre Lionel Scaloni y Franco Colapinto
El DT de la Selección Argentina recordó que tuvo la oportunidad de cruzarse con el piloto en el Gran Premio de Bélgica. Conociendo a la perfección la concentración y el enfoque que requiere la alta competencia, Scaloni prefirió ser sumamente cuidadoso y respetuoso de los tiempos del deportista: "Lo conocí en Bélgica, un ratito, porque yo también sé lo que es estar ahí antes de una clasificación, entonces intenté no molestar mucho y ya está".
A pesar de la brevedad del saludo en los boxes del circuito, ese momento le alcanzó y le sobró para llevarse la mejor de las impresiones sobre la personalidad y la calidad humana del joven corredor. En su diálogo con Olé, el director técnico de la Albiceleste concluyó de forma contundente: "Me bastó para ver que es un pibe bien, espectacular. Y ojalá le vaya bien".
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Entrenamientos Libres 1: 8:30.
- Entrenamientos Libres 2: 12:00.
Sábado 6 de junio
- Entrenamientos Libres 3: 7:30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00.
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