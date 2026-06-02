Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Franco Colapinto: "Somos un país fierrero..."

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El encuentro entre Lionel Scaloni y Franco Colapinto

El DT de la Selección Argentina recordó que tuvo la oportunidad de cruzarse con el piloto en el Gran Premio de Bélgica. Conociendo a la perfección la concentración y el enfoque que requiere la alta competencia, Scaloni prefirió ser sumamente cuidadoso y respetuoso de los tiempos del deportista: "Lo conocí en Bélgica, un ratito, porque yo también sé lo que es estar ahí antes de una clasificación, entonces intenté no molestar mucho y ya está".

A pesar de la brevedad del saludo en los boxes del circuito, ese momento le alcanzó y le sobró para llevarse la mejor de las impresiones sobre la personalidad y la calidad humana del joven corredor. En su diálogo con Olé, el director técnico de la Albiceleste concluyó de forma contundente: "Me bastó para ver que es un pibe bien, espectacular. Y ojalá le vaya bien".

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30.

Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00.