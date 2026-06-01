El cronograma de actividades de Lionel Scaloni previo al Mundial 2026
El entrenador campeón del mundo termina de ultimar detalles para los dos amistosos previos al arranque de la Copa del Mundo.
La Asociación del Fútbol Argentino pone a disposición de los medios de comunicación el cronograma oficial de actividades de la Selección Argentina, el cual será actualizado diariamente en la misma nota. A través de ese espacio se informarán los horarios de entrenamientos, conferencias de prensa y demás acciones vinculadas al equipo dirigido por Lionel Scaloni durante su participación en el Mundial 2026.
La Albiceleste se está preparando de la mejor manera posible para defender el título conseguido en Qatar hace algunos años y desde la AFA revelan todos los detalles de la agenda que prepara el entrenador. Este lunes en el arranque del mes los futbolistas entrenan en Kansas ante un tremendo calor y buscan pulir todos los detalles posible para llegar de la mejor manera a la competencia.
El cronograma de actividades de Lionel Scaloni previo al Mundial 2026
Lunes 1 de junio
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Sede: Kansas.
17:00 (hora local): Salida del plantel rumbo al entrenamiento.
18:00 (hora local): Entrenamiento en el Compass Minerals National Performance Center (la sesión será cerrada a los medios de comunicación).
A falta de confirmación oficial de los horarios específicos de cada jornada, la agenda general de la Albiceleste para los días venideros contempla los siguientes movimientos logísticos y deportivos:
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Martes 2 al jueves 4 de junio: El plantel continuará con los trabajos de aclimatación física en Kansas, entrenándose en el turno vespertino para evitar los picos de las altas temperaturas.
Viernes 5 de junio: La delegación emprenderá el viaje en avión hacia el estado de Texas.
Sábado 6 de junio: Primer partido amistoso. Argentina se medirá ante su par de Honduras en la localidad de College Station, Texas.
Domingo 7 de junio: El conjunto nacional permanecerá en territorio texano realizando trabajos de recuperación y entrenamiento.
Lunes 8 de junio: El equipo se trasladará aún más hacia el Este de los Estados Unidos, dirigiéndose a Alabama.
Martes 9 de junio: Segundo partido amistoso. La Selección afrontará su última prueba preparatoria en la ciudad de Auburn, enfrentando a Islandia.
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