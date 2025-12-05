Lionel Scaloni se mostró cauteloso tras conocerse los rivales de la Selección Argentina: "Nada por descontado"

scaloni sorteo mundial Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026.

Y añadió: "Austria que hubo una gran eliminatoria y es un rival difícil también... entre comillas, el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será y bueno, repito, los partidos hay que jugarlos, no hay que hacer nada antes de tiempo y a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar".