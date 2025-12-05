MinutoUno

Lionel Scaloni se mostró cauteloso tras conocerse los rivales de la Selección Argentina: "Nada por descontado"

Deportes

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de cara a los grupos del Mundial 2026 y el entrenador argentino dejó sus sensaciones tras la suerte albiceleste.

Scaloni habló con Sofi Martínez tras el sorteo del Mundial.

Luego de que se llevara a cabo el sorteo de cara a los grupos que darán inicio al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Lionel Scaloni mantuvo un diálogo con la periodista Sofi Martínez y dio sus sensaciones sobre los rivales que le tocaron a la Selección Argentina en el Grupo J: Austria, Argelia y Jordania.

"Bueno, lo de siempre, como dijimos en el 2022 y decimos ahora, no hay rival fácil, hay que jugar los partidos y todavía no sabemos, bueno, no me dijeron los posibles cruces si llegamos a pasar, pero en cualquier caso hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado", comenzó diciendo, cauteloso.

Con respecto a cada rival de manera puntual, el entrenador indicó: "Bueno, primero Argelia, a su entrenador lo conozco, fue un entrenador mío, estuve ahora con él, justo antes del sorteo que Vladimir Pletkovich, que me dirigió en la Lazio y es un gran entrenador, es una buena selección, que creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande, que nutre también a Francia y a otros países".

scaloni sorteo mundial
Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026.

Y añadió: "Austria que hubo una gran eliminatoria y es un rival difícil también... entre comillas, el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será y bueno, repito, los partidos hay que jugarlos, no hay que hacer nada antes de tiempo y a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar".

"Y después el cruce, vos recién decías, no tengo muchas novedades, pero por lo que nosotros tenemos, el cruce del grupo J iría contra el grupo H, que es el de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, se empieza, se mira de reojo un poco ese grupo, sobre todo porque en los papeles Argentina y España no se podían cruzar hasta la final por ser primero y segundo del ranking, sin embargo, si uno sale segundo y otro primero se pueden cruzar", anticipó.

También, manifestó: "Si es ese grupo está Uruguay también y es un grupo difícil, cruce difícil si es así, pero primero hay que pasar y después ya se verá".

scaloni con sofi

