El emotivo abrazo entre Lionel Scaloni y Chiqui Tapia tras la muerte de la madre del DT

El cronograma de entrenamientos de la Selección Argentina

La primera práctica se desarrolló este martes desde las 10, a puertas cerradas, en el predio de Ezeiza. Allí, Scaloni comenzó a preparar los encuentros correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. La actividad continuará el miércoles a las 17, cuando los medios de comunicación podrán observar los primeros 15 minutos del entrenamiento.

Para el jueves está prevista una nueva jornada de trabajo en horario vespertino, también desde las 17, y posteriormente el director técnico brindará una conferencia de prensa para analizar la actualidad del seleccionado y los desafíos que se avecinan.