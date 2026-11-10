El emotivo abrazo entre Lionel Scaloni y Chiqui Tapia tras la muerte de la madre del DT
Con el plantel completo en Ezeiza, el entrenador puso en marcha los trabajos para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.
La Selección Argentina comenzó este martes su preparación para la doble fecha FIFA de noviembre, con los encuentros frente a Uruguay y Costa Rica en el horizonte. La jornada estuvo marcada por el regreso de Lionel Scaloni a la actividad y un emotivo reencuentro con Claudio "Chiqui" Tapia en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
El entrenador recibió el cariño del presidente de la AFA en un abrazo que tuvo un significado especial por el difícil momento personal que atraviesa. Días atrás, el director técnico del seleccionado sufrió la pérdida de su madre, Eulalia Marzetti, quien falleció a los 74 años en la localidad santafesina de Pujato.
Scaloni y Tapia protagonizaron un emotivo reencuentro
Las imágenes del encuentro entre ambos dirigentes recorrieron las redes sociales y se convirtieron en uno de los momentos destacados de la llegada de los convocados. Tapia también compartió un video en el que recibió a una nueva tanda de futbolistas que se incorporaron a la concentración.
Entre ellos estuvieron Giuliano Simeone, Máximo Perrone, Román Vega, Mariano Troilo, Juan Musso, Nico Paz, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.
"Recibiendo a la Scaloneta", escribió el titular de la AFA junto a las imágenes de la bienvenida. Con todas las piezas disponibles, el cuerpo técnico pudo comenzar a trabajar con el grupo completo y planificar los próximos compromisos internacionales.
El cronograma de entrenamientos de la Selección Argentina
La primera práctica se desarrolló este martes desde las 10, a puertas cerradas, en el predio de Ezeiza. Allí, Scaloni comenzó a preparar los encuentros correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. La actividad continuará el miércoles a las 17, cuando los medios de comunicación podrán observar los primeros 15 minutos del entrenamiento.
Para el jueves está prevista una nueva jornada de trabajo en horario vespertino, también desde las 17, y posteriormente el director técnico brindará una conferencia de prensa para analizar la actualidad del seleccionado y los desafíos que se avecinan.
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