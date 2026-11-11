El primer 11 sin Lionel Messi en la Selección Argentina: la incógnita de Lionel Scaloni

El cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni tiene prevista para el jueves 12 de noviembre una charla con el arquero. La idea es evaluar cómo se siente y decidir si ataja ante la Celeste o si lo reservan para el cruce con los costarricenses. Lo que sí está definido es que el marplatense jugará uno de los dos amistosos con los que la Albiceleste cerrará el año. Si no está ante los uruguayos, el arco quedaría en manos de Gerónimo Rulli.