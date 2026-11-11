El primer 11 sin Lionel Messi en la Selección Argentina: la incógnita de Lionel Scaloni
Scaloni hará esta tarde la primera práctica formal de fútbol antes del amistoso en La Bombonera y la presencia de Dibu Martínez todavía no está definida.
La Selección Argentina hará esta tarde, desde las 18.15, su primera práctica formal de fútbol con vistas al amistoso ante Uruguay en La Bombonera. La gran pregunta está en el arco: todavía no se sabe si Emiliano “Dibu” Martínez será titular o si volverá recién en el segundo compromiso, ante Costa Rica.
El cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni tiene prevista para el jueves 12 de noviembre una charla con el arquero. La idea es evaluar cómo se siente y decidir si ataja ante la Celeste o si lo reservan para el cruce con los costarricenses. Lo que sí está definido es que el marplatense jugará uno de los dos amistosos con los que la Albiceleste cerrará el año. Si no está ante los uruguayos, el arco quedaría en manos de Gerónimo Rulli.
Selección Argentina vs. Uruguay: la incógnita que desvela a Scaloni
IMPORTANTE: Scaloni tomó una decisión sobre su futuro en la Selección Argentina: la AFA prepara el anuncio
Después de los primeros trabajos tácticos, realizados el 10 de noviembre, el entrenamiento de hoy tendrá los primeros 15 minutos abiertos a los periodistas con acreditación anual de la AFA. Luego, según trascendió, el pujatense haría un ensayo formal con el equipo que tiene en mente para el primer partido.
El posible 11 de la Selección Argentina ante Uruguay
Si se confirma lo que se espera, el probable once para jugar en La Bombonera sería con Gerónimo Rulli; Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nico Paz y Matías Soulé; Gianluca Prestianni y Julián Alvarez.
En el equipo aparecen dos mediocampistas de contención, con Nico Paz y Soulé por detrás de la dupla de ataque que formarían Prestianni y el delantero del Atlético de Madrid. El duelo con Uruguay será el primero de los dos partidos que le quedan a la Selección en 2026. El segundo, ante Costa Rica, completará la fecha FIFA.
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