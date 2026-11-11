Scaloni tomó una decisión sobre su futuro en la Selección Argentina: la AFA prepara el anuncio
La AFA ultima los detalles para extender el vínculo del entrenador campeón del mundo, que continuará al frente de la Albiceleste después del Mundial 2026.
Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la Selección Argentina hasta 2030. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara la renovación del contrato del director técnico campeón del mundo y tiene previsto anunciar el acuerdo el próximo jueves, durante una conferencia de prensa previa al amistoso frente a Uruguay.
La oficialización se realizaría con la presencia de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad, en la previa del encuentro que disputará la Albiceleste el viernes 13 de noviembre en la Bombonera. De esta manera, la dirigencia busca garantizar la continuidad de un entrenador que marcó una etapa histórica para el seleccionado nacional y que tendrá la posibilidad de conducir al equipo en una nueva Copa América y en otra Copa del Mundo.
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El récord histórico que alcanzará Scaloni en 2030
La renovación tendrá un significado especial para el fútbol argentino. Si permanece en el cargo hasta el Mundial de 2030, Scaloni se convertirá en el primer entrenador de la historia de la Selección en dirigir tres Copas del Mundo. El técnico de Pujato ya estuvo al frente del equipo en Qatar 2022 y tendrá su segunda participación en Norteamérica 2026.
Con el nuevo vínculo, también estará presente en el Mundial del Centenario. Así, superará a dos entrenadores emblemáticos: César Luis Menotti, quien dirigió a Argentina en 1978 y 1982, y Carlos Salvador Bilardo, que estuvo al frente del seleccionado en México 1986 e Italia 1990.
Los números de Scaloni como entrenador de Argentina
El ciclo comenzó en septiembre de 2018, inicialmente como una solución interina después de la eliminación en el Mundial de Rusia. Su debut fue el 7 de septiembre de ese año, con una victoria por 3-0 frente a Guatemala. Desde entonces, dirigió 107 encuentros, con un balance de 79 triunfos, 18 empates y apenas 10 derrotas.
Su efectividad alcanza el 79,43%. Además, consiguió cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
El entrenador había puesto en duda su continuidad después de la derrota frente a España en la final del 19 de julio y había planteado la necesidad de realizar una evaluación. Sin embargo, finalmente decidió continuar con un proyecto que buscará nuevos objetivos y una renovación progresiva del plantel.
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