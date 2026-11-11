Scaloni tomó una decisión sobre su futuro en la Selección Argentina: la AFA prepara el anuncio

Los números de Scaloni como entrenador de Argentina

El ciclo comenzó en septiembre de 2018, inicialmente como una solución interina después de la eliminación en el Mundial de Rusia. Su debut fue el 7 de septiembre de ese año, con una victoria por 3-0 frente a Guatemala. Desde entonces, dirigió 107 encuentros, con un balance de 79 triunfos, 18 empates y apenas 10 derrotas.

Su efectividad alcanza el 79,43%. Además, consiguió cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El entrenador había puesto en duda su continuidad después de la derrota frente a España en la final del 19 de julio y había planteado la necesidad de realizar una evaluación. Sin embargo, finalmente decidió continuar con un proyecto que buscará nuevos objetivos y una renovación progresiva del plantel.