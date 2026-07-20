Llegada de la Selección Argentina EN VIVO: Lionel Scaloni arriba a Ezeiza tras el Mundial 2026
Seguí minuto a minuto la llegada de la Selección Argentina a Ezeiza tras el Mundial. Lionel Scaloni y parte del plantel aterrizan sin festejos programados.
Tras disputar la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, la Selección Argentina llega al país. El vuelo con el entrenador Lionel Scaloni y una parte de la delegación nacional aterriza en Ezeiza durante la tarde, en una transmisión que podés seguir en vivo por minutouno.com y C5N.
Sin caravana para la Selección Argentina: el comunicado de la AFA
IMPORTANTE: Mapa en vivo del vuelo de Lionel Scaloni y parte de la Selección Argentina hacia Ezeiza
A través de sus canales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que no habrá ningún tipo de caravana ni celebración masiva para recibir a los subcampeones. La entidad madre del fútbol nacional explicó que, tras el inmenso esfuerzo realizado durante la competencia, el grupo se dividió por cuestiones de logística y calendario.
"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso", destacó el comunicado emitido. Asimismo, la dirigencia y el cuerpo técnico expresaron un profundo agradecimiento a la gente: "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".
Quiénes llegan a Ezeiza con Lionel Scaloni y quiénes no
De acuerdo a la información confirmada en las últimas horas, el vuelo chárter de regreso cuenta con 16 futbolistas que decidieron retornar al país junto al staff técnico para reencontrarse con sus familias.
Los jugadores que arriban son:
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Emiliano Martínez
Lisandro Martínez
Marcos Senesi
Facundo Medina
Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliafico
Gonzalo Montiel
Leandro Paredes
Alexis Mac Allister
Valentín Barco
Exequiel Palacios
Giovani Lo Celso
Nico González
Thiago Almada
Giuliano Simeone
José Manuel López
Por otro lado, 10 integrantes del plantel decidieron tomar vuelos directos hacia Europa para sumarse a sus pretemporadas o permanecer directamente en territorio norteamericano, como es el caso de los referentes de la MLS:
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Lionel Messi
Rodrigo De Paul
Enzo Fernández
Lautaro Martínez
Julián Álvarez
Gerónimo Rulli
Nicolas Paz
Cristian Romero
Nahuel Molina
Juan Musso
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