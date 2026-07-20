Llegada de la Selección Argentina EN VIVO: Lionel Scaloni arriba a Ezeiza tras el Mundial 2026

"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso", destacó el comunicado emitido. Asimismo, la dirigencia y el cuerpo técnico expresaron un profundo agradecimiento a la gente: "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".