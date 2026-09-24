Lionel Scaloni y el recambio de la Selección Argentina: "Queremos ver a otros chicos"

La intención, entonces, es que los nuevos convocados puedan aprovechar los entrenamientos y amistosos para demostrar que están preparados para competir por un lugar: "Todo lleva un tiempo y la idea es que los chicos nuevos se puedan quedar".

De Paul y Lo Celso, entre las ausencias

Dentro de esta convocatoria también llamó la atención la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, dos futbolistas con un papel importante durante el ciclo de Scaloni.

El entrenador aclaró que sus puertas continúan abiertas y explicó que la decisión responde a la necesidad de observar otras alternativas: "Queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo (Di María) en su momento. Las puertas no están cerradas y creemos que estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que nos dieron un montón, pero por ahora queremos ver a otros chicos".

La referencia a Ángel Di María sirve como antecedente de una dinámica que ya se utilizó anteriormente: darle minutos a jugadores que todavía no tienen un lugar consolidado mientras los referentes pueden quedar momentáneamente al margen.