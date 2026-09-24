Lionel Scaloni y el recambio de la Selección Argentina: "Queremos ver a otros chicos"
Después del Mundial 2026, el entrenador argentino explicó por qué decidió darle espacio a nuevos futbolistas y qué espera de ellos en los próximos partidos.
La Selección Argentina comenzó una nueva etapa después del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya marcó una de las prioridades para los próximos compromisos: observar a los jóvenes que aparecen como alternativas para el futuro.
Durante una entrevista posterior al primer entrenamiento en Ezeiza, el entrenador explicó el criterio utilizado para la convocatoria y remarcó que este tipo de partidos son una oportunidad para evaluar futbolistas que todavía no tuvieron demasiadas oportunidades con la camiseta argentina.
Scaloni explicó la convocatoria de los nuevos jugadores
El campeón del mundo y bicampeón de América recordó que una situación similar ocurrió en 2018, cuando varios futbolistas comenzaron a ganar protagonismo en la Albiceleste sin que el cuerpo técnico tuviera definido cuánto tiempo continuaría al frente del equipo. "El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador", inicó.
"Se terminó el Mundial y es un buen momento para que haya algo de recambio. Hay gente joven y lo que hacemos es lo mismo que en 2018, que lo hicimos sin saber si íbamos a seguir. Nosotros trabajamos para la Selección, no pensando en lo personal. Todo lleva un tiempo y la idea es que los chicos nuevos se puedan quedar", explicó.
La intención, entonces, es que los nuevos convocados puedan aprovechar los entrenamientos y amistosos para demostrar que están preparados para competir por un lugar: "Todo lleva un tiempo y la idea es que los chicos nuevos se puedan quedar".
De Paul y Lo Celso, entre las ausencias
Dentro de esta convocatoria también llamó la atención la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, dos futbolistas con un papel importante durante el ciclo de Scaloni.
El entrenador aclaró que sus puertas continúan abiertas y explicó que la decisión responde a la necesidad de observar otras alternativas: "Queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo (Di María) en su momento. Las puertas no están cerradas y creemos que estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que nos dieron un montón, pero por ahora queremos ver a otros chicos".
La referencia a Ángel Di María sirve como antecedente de una dinámica que ya se utilizó anteriormente: darle minutos a jugadores que todavía no tienen un lugar consolidado mientras los referentes pueden quedar momentáneamente al margen.
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