La confesión de Scaloni sobre la despedida de Lionel Messi: "Puse mi granito de arena"
El entrenador de la Selección Argentina contó que habló con el capitán para convencerlo de participar del homenaje y reconoció que también quiere estar presente ante la incertidumbre sobre su propio futuro.
Lionel Scaloni habló sobre la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina y reveló que tuvo un papel activo para convencer al capitán de que participe. El entrenador contó que mantuvo una conversación con el delantero y explicó por qué considera importante que el homenaje se realice ahora.
La situación también está atravesada por la incertidumbre sobre la continuidad del campeón del mundo y bicampeón de América. El director técnico todavía debe reunirse con Claudio "Chiqui" Tapia para definir su futuro, por lo que no sabe si estará al frente del equipo más adelante.
Scaloni contó por qué habló con Messi
Durante la conferencia posterior al entrenamiento en Ezeiza, el oriundo de Pujato explicó que buscó convencer personalmente al capitán para que esté presente.
"Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir", reveló.
El DT dejó en claro que uno de los motivos de su intervención fue justamente la incertidumbre sobre su propio futuro. Si su ciclo en la Selección terminara, no tendría garantías de poder compartir ese momento con la Pulga.
“Este es el momento” para homenajearlo
Scaloni también destacó la importancia de que el número 10 pueda recibir el reconocimiento de los hinchas argentinos: "Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente".
El técnico contó además que el capitán entendió el planteo y que realizó un esfuerzo para poder estar. En la organización también participó la AFA: "Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece".
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