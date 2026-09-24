La confesión de Scaloni sobre la despedida de Lionel Messi: "Puse mi granito de arena"

El DT dejó en claro que uno de los motivos de su intervención fue justamente la incertidumbre sobre su propio futuro. Si su ciclo en la Selección terminara, no tendría garantías de poder compartir ese momento con la Pulga.

“Este es el momento” para homenajearlo

Scaloni también destacó la importancia de que el número 10 pueda recibir el reconocimiento de los hinchas argentinos: "Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente".

El técnico contó además que el capitán entendió el planteo y que realizó un esfuerzo para poder estar. En la organización también participó la AFA: "Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece".