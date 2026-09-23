Los dos jugadores de la Selección Argentina que quedaron desafectados por lesión
A través de las redes sociales de la Albiceleste, se informó que dos futbolistas se perderán los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
La Selección Argentina atraviesa horas decisivas en el inicio de una nueva fecha FIFA. Mientras el plantel comandado por Lionel Scaloni afina detalles de cara a la seguidilla de tres encuentros de exhibición en territorio nacional, el cuerpo técnico recibió malas noticias en la enfermería: Thiago Almada y Juan Foyth fueron dados de baja por lesión y no formarán parte de la nómina oficial.
El comunicado de la AFA confirmó que el mediocampista de River y el defensor central del Villarreal no llegarán a recuperarse a tiempo para la agenda competitiva. Argentina se medirá este 30 de septiembre frente a Bolivia en Córdoba, luego chocará el 3 de octubre contra Burkina Faso y culminará el itinerario el 6 de octubre ante Benín, en un compromiso cargado de emoción al tratarse de la despedida definitiva de Lionel Messi de la camiseta celeste y blanca.
Thiago Almada y Juan Foyth quedaron desafectados por lesión
La situación médica de ambos futbolistas terminó por sellar su salida de la convocatoria. Almada debió abandonar el campo de juego a los pocos minutos del arranque del encuentro de River frente a Huracán. Los exámenes posteriores confirmaron un desgarro de grado 1 en el cuádriceps que lo margina de las canchas.
En el mismo partido, Tobías Andrada encendió las alarmas, pero al no presentar ruptura muscular, permaneció en la lista. Por el lado de Foyth, el zaguero venía arrastrando dolencias musculares en La Liga que le impidieron sumar minutos con la camiseta del Submarino Amarillo, determinando así su desafectación definitiva.
A pesar de la ratificación oficial difundida por la Albiceleste a través de sus canales institucionales, la conducción técnica aún no confirmó si convocará sustitutos directos para cubrir los casilleros vacantes. Días atrás, Scaloni ya había modificado la nómina original mediante las citaciones de Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.
Un aspecto central de esta convocatoria es que, al tratarse de dos integrantes del plantel consagrado en Qatar 2022, tanto Almada como Foyth dirán presente en el estadio durante la jornada final ante Benín. La idea de la AFA es reunir a todos los campeones del mundo en ese marco especial.
De hecho, referentes como Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso recibieron la citación exclusivamente para acompañar a Messi en su último capítulo defendiendo los colores de la Selección Argentina.
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