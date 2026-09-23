Los dos jugadores de la Selección Argentina que quedaron desafectados por lesión

Lionel Scaloni

Un aspecto central de esta convocatoria es que, al tratarse de dos integrantes del plantel consagrado en Qatar 2022, tanto Almada como Foyth dirán presente en el estadio durante la jornada final ante Benín. La idea de la AFA es reunir a todos los campeones del mundo en ese marco especial.

De hecho, referentes como Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso recibieron la citación exclusivamente para acompañar a Messi en su último capítulo defendiendo los colores de la Selección Argentina.