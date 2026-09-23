El claro pedido de Enzo Fernández para que le renueven a Lionel Scaloni: "Es muy..."

Por otro lado, el volante se refirió al marco emotivo que envolverá esta convocatoria, marcada a fuego por el choque del 6 de octubre frente a Benín, que significará la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta nacional. "Es una despedida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento que es tan especial. Sabemos el legado que deja. Todavía no se fue, hay que disfrutar al máximo y a partir de ahí empieza un proceso fuerte", concluyó el futbolista.