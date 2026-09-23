El claro pedido de Enzo Fernández para que le renueven a Lionel Scaloni: "Es muy..."
En su llegada al país para la fecha FIFA, el volante del Manchester City dejó un mensaje en representación de todo el plantel sobre la continuidad del DT.
La Selección Argentina puso en marcha los motores para una fecha FIFA de alto impacto emocional y deportivo, con la mirada puesta en los duelos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. En su arribo al país para sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico, Enzo Fernández dialogó con los medios en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y no esquivó uno de los temas centrales del presente albiceleste: la continuidad de Lionel Scaloni en el banco nacional.
El estratega santafesino mantiene vínculo firmado hasta diciembre de 2026, pero la dirigencia busca acelerar los tiempos para garantizar su proceso de cara al futuro. Ante este escenario, la voz del mediocampista del Manchester City retumbó con fuerza como un reflejo directo del vestuario.
Enzo Fernández, la renovación de Scaloni y el futuro de la Selección Argentina
"Ojalá que renueve, es muy importante para nosotros. Él ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada", sentenció Enzo de manera categórica. La postura del ex-River sintetiza el pensamiento de un grupo que conquistó la gloria máxima y que pretende darle proyección al proyecto técnico de cara a los próximos desafíos internacionales.
Cómo viene la situación de Lionel Scaloni con la Selección Argentina
Desde la AFA, la intención formal apuntaría a extender la permanencia del entrenador al frente del seleccionado hasta fines de 2030, con el objetivo de encadenar un ciclo de largo alcance. La estadía del plantel en el predio de Ezeiza durante estos compromisos internacionales asoma como el escenario ideal para terminar de pulir los aspectos contractuales y sellar el acuerdo definitivo.
Por otro lado, el volante se refirió al marco emotivo que envolverá esta convocatoria, marcada a fuego por el choque del 6 de octubre frente a Benín, que significará la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta nacional. "Es una despedida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento que es tan especial. Sabemos el legado que deja. Todavía no se fue, hay que disfrutar al máximo y a partir de ahí empieza un proceso fuerte", concluyó el futbolista.
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