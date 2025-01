Lionel Scaloni y la situación actual del país: "Sería un atrevido si opino de política"

Consultado sobre la situación del país, el entrenador fue sincero: “Lo que quiero es que el país esté bien. Y soy un ignorante en el tema, porque no tengo ni idea, y sería un atrevido si opino de política porque no sé. Lo que quiero es que el que esté sentado ahí, lo apoyemos, porque es nuestro presidente, y hasta el último día que esté. Eso es lo más importante”.

Embed "COMO EN LA SELECCIÓN, QUIEN ESTÉ SENTADO DIRIGIENDO NO ES IMPORTANTE. ES CÓMO LE VA Y CÓMO ESTÁ EL ENTORNO" ️



▶️ Lionel Scaloni, sobre la actualidad de Argentina: "Sería un atrevido si opino de política".



️ @askomartin pic.twitter.com/vqqANjIYhe — DSPORTS (@DSports) January 31, 2025

Scaloni, quien pasa la mayor parte del año en España, confesó que se mantiene informado sobre la realidad argentina a través de su suegro, quien le envía noticias y recortes. Sin embargo, enfatizó que prefiere enfocarse en lo que realmente le interesa, dejando de lado cualquier análisis político.

Fútbol argentino, Paredes a Boca y su propia decisión de no volver

Además de hablar sobre la situación del país, se refirió a varios temas futbolísticos. Uno de ellos fue la posibilidad de que Leandro Paredes regrese a Boca: “A Leo Paredes lo aprecio como un hermano más que como un hijo, porque no hay tanta diferencia de edad. Nosotros no nos metemos en esas decisiones, valoramos cómo juegan más allá del club en el que estén”, afirmó.

scaloni paredes.jpg

Sobre el nivel del fútbol argentino, destacó que ya no es solo un destino para jugadores que buscan retirarse: “Hoy en día el que vuelve al fútbol argentino lo hace para competir. Antes uno volvía para retirarse, pero ahora está bravo. Es una buena prueba”.

También recordó su propia decisión de no regresar a jugar en Argentina cuando tuvo la oportunidad. “En 2006/2007, Sebastián Verón me escribió para volver a Estudiantes y llegué a hablar con Sabella, pero no la sentía. No estaba bien y sentía que no iba a rendir como la gente esperaba. No quería que tuvieran un mal recuerdo de mí”, explicó.