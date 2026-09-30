Quién usa la 10 de la Selección Argentina hoy frente a Bolivia: la decisión de Lionel Scaloni
El entrenador ya confirmó qué pasará con el emblemático dorsal del equipo nacional que por ahora pertenece a Lionel Messi.
La Selección Argentina se presenta este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para disputar un nuevo amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA, esta vez frente al seleccionado de Bolivia, en la antesala del que será el partido despedida de Lionel Messi.
Sin embargo, más allá de la expectativa lógica que genera el combinado nacional en el interior del país, el foco de la atención quedó puesto en una fuerte decisión táctica y simbólica tomada por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
Para este compromiso, el equipo no solo sufrirá la ausencia de su capitán y máxima figura, quien solo participará del próximo encuentro frente a Benín, programado para el 6 de octubre en el estadio Monumental; sino que además el histórico dorsal número 10 quedará vacante.
La tajante decisión de Lionel Scaloni con la 10 de la Selección Argentina
Frente a la baja temporaria del astro rosarino, la determinación interna del cuerpo técnico fue categórica: ningún futbolista utilizará la emblemática camiseta número 10 durante el partido en Córdoba ni tampoco ante Burkina Faseo.
En conferencia de prensa, el DT aseguró que hasta que no esté consumado el retiro de Messi de la Selección, no reasignará tan emblemático dorsal.
La medida busca resguardar el peso simbólico del número mientras el capitán cumple con su descanso planificado. De este modo, en la planilla oficial del encuentro, el tradicional dorsal quedará sin dueño asignado, una decisión inusual que ratifica el respeto absoluto hacia la figura de Messi dentro del plantel campeón del mundo.
Con la ausencia del capitán y su camiseta guardada hasta el reencuentro con los hinchas en Buenos Aires, la Scaloneta saldrá a la cancha en suelo cordobés para probar variantes futbolísticas y sostener el rodaje de cara a los próximos compromisos del calendario internacional.
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