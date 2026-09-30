Quién usa la 10 de la Selección Argentina hoy frente a Bolivia: la decisión de Lionel Scaloni

La medida busca resguardar el peso simbólico del número mientras el capitán cumple con su descanso planificado. De este modo, en la planilla oficial del encuentro, el tradicional dorsal quedará sin dueño asignado, una decisión inusual que ratifica el respeto absoluto hacia la figura de Messi dentro del plantel campeón del mundo.

Con la ausencia del capitán y su camiseta guardada hasta el reencuentro con los hinchas en Buenos Aires, la Scaloneta saldrá a la cancha en suelo cordobés para probar variantes futbolísticas y sostener el rodaje de cara a los próximos compromisos del calendario internacional.