Lionel Scaloni bancó a Ángel Di María tras las amenazas en Rosario: será titular

La familia de Fideo recibió una amenaza en el ingreso al country Funes Hills Miraflores, en medio de la ola de hechos de violencia que se vive en Rosario.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezaba el mensaje intimidatorio.

La formación de la Selección Argentina ante Costa Rica

Argentina: Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.