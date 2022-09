Coco Basile elogió a Lionel Scaloni y resaltó la característica para ser campeón

"Tenemos buenos jugadores, los eligieron bien pero no hay que agrandarse. Varios periodistas los queman, los mismos que no creían tanto en el equipo", continuó. Argentina compartirá el grupo C con Polonia, México y Arabia Saudita, rival del debut el martes 22 de noviembre.

Basile estuvo 31 partidos invicto, dos títulos de Copa América 1991 y 1993 y un subcampeonato en la 2007 tras perder con Brasil (3-0) en la final. A su vez, estuvo al frente del equipo en el rememorado 5 a 0 de Colombia en el Monumental durante las Eliminatorias para Estados Unidos.

"Siempre llevábamos 33 partidos invictos y ahora nos bajaron dos partidos, che", bromeó sobre el recuento de los partidos contra "Resto del Mundo" y "Resto de América" en amistosos no oficiales. Y además agregó: "Me gusta que lleguen invictos, tenemos un buen equipo. Yo no lo tuve a Lionel Scaloni como jugador pero como técnico es un fenómeno".

Basile, multicampeón con Boca entre 2005 y 2006, estuvo al frente de Argentina luego del ciclo de Carlos Salvador Bilardo y también entre 2007 y 2009 cuando renunció y lo reemplazó Diego Maradona.

"La frustración deportiva de mi vida fue el Mundial de Estados Unidos. Estábamos todos convencidos que íbamos a ser campeones del mundo y nos cagaron", recordó y reiteró que "Joao Havelange decidió llevar a Italia y a Brasil a la final, se terminaba su carrera política y ellos llevaban 24 años sin ser campeones. Cuando entró la enfermera a buscarlo a Diego sabía que nos volteaban".

Por último, Basile se mostró contrario a la utilización del sistema VAR porque "arruinaron el fútbol y le quitaron emoción".

"Prefiero el error de un árbitro y el ojo humano, antes que la equivocación de personas que lo miran por televisión y te paran cinco minutos un partido. La falla humana existe en todos: jugadores, entrenadores, árbitros y jueces de línea. Cagaron el fútbol, ahora la gente no puede gritar un gol tranquila, tiene que esperar a que saquen del medio", cerró.