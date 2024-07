Lionel Scaloni despidió a Ángel Di María como "una leyenda"

Sobre el desarrollo del partido, Scaloni reconoció que "no hicieron un primer tiempo bueno", pero destacó la mejoría en el segundo tiempo y la merecida victoria en el alargue: "El equipo no deja de sorprender. Fue un partido muy difícil ante un rival muy complicado. En el alargue, el equipo siempre da un plus. Estoy eternamente agradecido por cómo se brindan".

El técnico también se refirió a los bochornosos incidentes previos al partido: "Es difícil de expresar. Tuvimos que salir a jugar luego de esperar que llegaran los familiares. Algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que pasaba".

image.png

Pese a las dificultades, Scaloni se mostró contento por la alegría de la gente: "Estoy muy contento porque la gente está feliz. Para eso juegan los jugadores y para eso estamos los que dirigimos a la Selección".

Por último, felicitó a España por su título en la Eurocopa: "Vivo ahí y además conozco al entrenador (Luis de la Fuente). Si se juega la Finalissima vamos a tener un problema porque la familia va a estar dividida", bromeó.

Con este nuevo título, Scaloni suma ya cuatro conquistas con la Selección Argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Copa América 2024. Un palmarés envidiable que lo consolida como uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol argentino.