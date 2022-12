Lionel Scaloni habló de Rodrigo De Paul y fue contundente sobre su situación

Y aclaró: "Siempre, después de un partido, hay jugadores que entrenan aparte. Hoy tomaremos la decisión (del armado del equipo) en base a cómo queremos plantear el partido. De Paul y Fideo (Di María) ayer entrenaron. Pero todavía falta un día y un entrenamiento para poder ver al equipo".

QUÉ DIJO SCALONI SOBRE PAÍSES BAJOS

"El partido de mañana va a ser lindo de ver, son dos selecciones que siempre proponen atacar", indicó el director técnico. Y agregó: "Cualquiera de las ocho selecciones que siguen en carrera hizo méritos para poder llegar a la final".

"Lo vivimos con la tranquilidad de que este equipo va a dejar todo. Este es un equipo que siempre dio la cara", marcó.

Además, consultado sobre la posibilidad de empate en los 120 minutos de juego (90 reglamentarios más los 30 del tiempo extra) y una posible definición desde los 12 pasos, aclaró: "Practicamos penales, pero después, cuando vas a patear, esto es una caja de fósforos".

POR QUÉ NO JUEGA PAULO DYBALA

Consultado por la situación del jugador de la Roma de Italia, quien llegó a la Copa del Mundo en plena recuperación de una lesión y aún no disputó ningún minuto en los cuatro partidos, indicó: "Dybala no ha jugado porque no hemos encontrado el momento para alinearlo. Está bien y está en condiciones".

EL RECUERDO DE SCALONI A ALEJANDRO SABELLA

"Hoy es un día triste por los dos años del fallecimiento de Sabella. Por quién fue y por todo lo que nos dio. Le enviamos un gran abrazo a toda su familia", recordó el entrenador argentino.

El entrenador subcampeón del mundo en Brasil 2014 falleció el 8 de diciembre de 2020 a los 66 años, por lo que este jueves se cumple el segundo aniversario de su desaparición física, pero su legado claramente está impregnado en esta Selección.