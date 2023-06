Lionel Scaloni, en la previa al choque con Indonesia: "Le iremos dando la posibilidad de jugar a todos"

Respecto al amistoso de este lunes desde las 9.30 de la mañana de Argentina, Scaloni indicó: "Esperemos estar a la altura del partido ante Indonesia y de lo que representa jugar con esta camiseta".

"Cada minuto en el que estamos juntos es importante de cara a todo lo que viene. Estamos contentos con todos los jugadores nuevos que han venido", analizó el entrenador, e insistió: "Le iremos dando la posibilidad de jugar a todos para que vean lo que significa jugar con esta camiseta".

Si bien el líder de la Scaloneta no confirmó el equipo, sí dio algunas pistas de cómo formará y que tendrá "siete u ocho cambios". También avisó: "La rotación no es por el rival, bajo ningún punto de vista. La rotación es porque queremos ver otros jugadores y porque creemos que el nivel de la Selección no cambiará haciendo estos cambios, básicamente es esto".

Sobre el futuro de Lionel Messi, el director técnico campeón del mundo volvió a pedir prudencia. "En principio sigue estando en la Selección y no vale la pena ir más allá. Por el mundo del fútbol, nos gustaría que juegue para siempre. En algún momento dejará y será un día muy triste para todos", señaló.

La posible formación de Argentina vs Indonesia

Dibu Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella o Facundo Medina, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos; Julián Álvarez y Alejandro Garnacho o Nicolás González.

Día, hora y TV del amistoso Argentina vs Indonesia

La Selección Argentina se mide ante Indonesia este lunes 19 de junio en Yakarta, por la segunda parada de la doble fecha FIFA que se desarrolla en Asia con la televisación de la TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play.