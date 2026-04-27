Rumor en plena recta final hacia el Mundial 2026: Scaloni, en la órbita del Real Madrid
Desde España aseguran que el club blanco ya se comunicó con el DT de la Selección Argentina, en medio de la incertidumbre por el futuro del banco merengue.
El futuro del banco del Real Madrid comenzó a transformarse en uno de los grandes focos de atención del fútbol europeo, y en las últimas horas apareció un nombre que generó un fuerte impacto: Lionel Scaloni. Según trascendió en España, el entrenador de la Selección Argentina fue contactado por el club blanco como posible opción para asumir después del Mundial 2026.
La información tomó fuerza a partir de lo expresado por el periodista Manolo Lama en el programa El Tertulión de los domingos, emitido por la Cadena COPE. Allí, el reconocido comunicador no dejó lugar a dudas sobre la situación: “Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”.
El contexto en el que surge esta versión no es menor. El conjunto merengue atraviesa una temporada por debajo de las expectativas, con resultados que encendieron las alarmas en la dirigencia. Tras empatar recientemente frente al Betis, el equipo quedó a una distancia considerable del Barcelona en LaLiga, con apenas cinco jornadas por disputarse. A eso se suman las eliminaciones en la Champions League, a manos del Bayern Múnich, y en la Copa del Rey, donde fue sorprendido por el Albacete.
Este escenario aceleró la búsqueda de alternativas para el futuro del equipo, actualmente conducido por Álvaro Arbeloa. En ese marco, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez comenzó a evaluar distintos perfiles para encarar la temporada 2026/2027, y el nombre de Scaloni aparece como una opción atractiva por su capacidad para liderar planteles con figuras de primer nivel.
De acuerdo con lo informado, los contactos habrían sido preliminares y apuntan a un eventual desembarco del entrenador argentino una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo. Su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se extiende hasta el cierre de la competencia, lo que facilitaría una eventual negociación posterior.
La danza de nombres: los candidatos a dirigir al Real Madrid
Mientras tanto, la danza de nombres no se detiene. Entre los candidatos que suenan para ocupar el cargo también figuran técnicos de renombre internacional como Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Didier Deschamps, José Mourinho, Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri. Todos ellos forman parte de un abanico amplio que el club analiza en busca de recuperar protagonismo tanto en España como en el plano europeo.
Consultado recientemente sobre su futuro, Scaloni evitó profundizar en el tema y dejó en claro cuál es su prioridad: enfocarse en la Selección Argentina de cara al Mundial. Su postura, al menos por ahora, es no desviar la atención de un objetivo central que se encuentra a la vuelta de la esquina.
Así, en medio de rumores, versiones cruzadas y un contexto de cambios en el Merengue, el nombre del entrenador campeón del mundo vuelve a instalarse con fuerza en el escenario internacional. Habrá que esperar para saber si se trata solo de un interés inicial o del comienzo de una negociación que podría marcar uno de los movimientos más resonantes del mercado de entrenadores.
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