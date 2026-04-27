Rumor en plena recta final hacia el Mundial 2026: Scaloni, en la órbita del Real Madrid

De acuerdo con lo informado, los contactos habrían sido preliminares y apuntan a un eventual desembarco del entrenador argentino una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo. Su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se extiende hasta el cierre de la competencia, lo que facilitaría una eventual negociación posterior.

lionel scaloni

La danza de nombres: los candidatos a dirigir al Real Madrid

Mientras tanto, la danza de nombres no se detiene. Entre los candidatos que suenan para ocupar el cargo también figuran técnicos de renombre internacional como Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Didier Deschamps, José Mourinho, Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri. Todos ellos forman parte de un abanico amplio que el club analiza en busca de recuperar protagonismo tanto en España como en el plano europeo.

Consultado recientemente sobre su futuro, Scaloni evitó profundizar en el tema y dejó en claro cuál es su prioridad: enfocarse en la Selección Argentina de cara al Mundial. Su postura, al menos por ahora, es no desviar la atención de un objetivo central que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Así, en medio de rumores, versiones cruzadas y un contexto de cambios en el Merengue, el nombre del entrenador campeón del mundo vuelve a instalarse con fuerza en el escenario internacional. Habrá que esperar para saber si se trata solo de un interés inicial o del comienzo de una negociación que podría marcar uno de los movimientos más resonantes del mercado de entrenadores.