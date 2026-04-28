Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026
El futbolista del Atlético de Madrid sintió una molestia durante el entrenamiento de este martes, apenas 24 horas antes de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal.
Las noticias que llegan desde Madrid sacudieron los planes de Lionel Scaloni. Nico González, una pieza polifuncional y fundamental en el esquema del cuerpo técnico nacional, sufrió una lesión muscular de gravedad en la previa del cruce clave por competencias europeas. El periodista Javi Gómez, del programa El Partidazo de COPE, confirmó que se trata de una rotura que le demandará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas.
Este diagnóstico implica que el ex-Argentinos Juniors se perderá lo que resta de la temporada con el equipo del "Cholo" Simeone, incluyendo el desenlace de la Champions y la Liga. El panorama es crítico: de cumplirse los plazos más optimistas, el atacante volvería a entrenar con normalidad apenas quince días antes del inicio del Mundial, dejando muy poco margen para recuperar el ritmo de competencia necesario para la cita máxima.
La lesión no solo duele por el calendario, sino por el presente arrollador que traía el futbolista en territorio español. Venía de convertir un doblete ante el Elche el pasado fin de semana y sus actuaciones lo habían posicionado como la opción principal para ir desde el arranque este miércoles contra el Arsenal. Nico es uno de los jugadores con más minutos y polivalencia en el ciclo de la Selección, siendo capaz de ocupar todo el carril izquierdo según la necesidad del planteo.
Con esta baja confirmada, la Selección Argentina entra en una cuenta regresiva llena de incertidumbre. Scaloni deberá evaluar si mantiene al delantero en sus planes o si busca alternativas ante la evidente falta de rodaje con la que llegaría al debut. El cronograma de la FIFA establece que el 11 de mayo se debe entregar la prelista oficial de 55 futbolistas, mientras que el 30 de mayo será la fecha límite para presentar los 26 nombres definitivos que viajarán en busca del sueño mundialista.
La recuperación del futbolista será seguida día a día por el cuerpo médico de la AFA en lo que promete ser la primera gran encrucijada de cara al torneo que comienza el próximo 11 de junio.
El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 comenzará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, ante Argelia, por la Fecha 1 del Grupo J. Luego, el seleccionado albiceleste tendrá dos partidos en Dallas, su sede para esta Copa del Mundo; el primero será el 22 de junio vs. Austria, y el otro, el 27, contra Jordania.
- 16/06/2026 – Argentina vs Argelia (Kansas City -Arrowhead Stadium)
- 16/06/2026 – Austria vs Jordania (San Francisco – Levi’s Stadium)
- 22/06/2026 – Argentina vs Austria (Dallas – AT&T Stadium)
- 23/06/2026 – Jordania vs Argelia (San Francisco – Levi’s Stadium)
- 27/06/2026 – Argelia vs Austria (Kansas City -Arrowhead Stadium)
- 27/06/2026 – Argentina vs Jordania (Dallas – AT&T Stadium)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario