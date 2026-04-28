Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026

La recuperación del futbolista será seguida día a día por el cuerpo médico de la AFA en lo que promete ser la primera gran encrucijada de cara al torneo que comienza el próximo 11 de junio.

El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 comenzará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, ante Argelia, por la Fecha 1 del Grupo J. Luego, el seleccionado albiceleste tendrá dos partidos en Dallas, su sede para esta Copa del Mundo; el primero será el 22 de junio vs. Austria, y el otro, el 27, contra Jordania.