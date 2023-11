Lionel Scaloni sobre las SAD en el fútbol argentino: "En eso no me meto"

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas, unas de las políticas que impulsa el candidato a presidente de la Nación Javier Milei, el entrenador no dudó: “Nada cero, en eso no me meto”, dijo de manera cortante.

Scaloni sobre Messi y el futuro cercano

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que el crack rosarino Lionel Messi afrontará los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas, en los clásicos ante Uruguay y Brasil, y que jugará "hasta que él levante la mano" y solicite el cambio.

"La respuesta es fácil: si está para jugar, jugará. Y jugará hasta que él levante la mano", dijo Scaloni ante la consulta de Télam en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.

"¿Qué harías vos?", contestó Scaloni previamente ante la pregunta de Télam por la reconocida competitividad de Messi, quien pretende jugar todos los partidos, y mucho más en citas importantes.