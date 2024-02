Lionel Scaloni no descarta dirigir en la MLS

Sobre la convocatoria del exdelantero de Vélez, Scaloni explicó que ya lo conocían antes de tenerlo en las selecciones juveniles. “Sabíamos muy bien su calidad, su manera de jugar, y bueno, la decisión en este caso no fue difícil porque se asocia muy bien, que juega muy bien con la pelota y que en nuestro equipo que encaja muy bien. La aportación fue muy buena”, se deshizo en elogios para con el juvenil.

Qué dijo Scaloni de la MLS

Y destacó el nivel de la liga de Estados Unidos asegurando que es un certamen que está “creciendo exponencialmente”, en parte por el aporte que hacen los futbolistas argentinos con su talento. “En los últimos años, la MLS ha mejorado un montón y ha empezado a mirar a chicos jóvenes, con una gran proyección, y que tienen mucho talento”, comenzó diciendo durante una entrevista al canal oficial de la liga norteamericana.

Luego de haber destacado el nivel de la Major League Soccer, que cuenta con la presencia de grandes figuras a nivel mundial como Lionel Messi, Luis Suárez y los españoles Jordi Alba o Sergio Busquets, Lionel Scaloni no descartó la posibilidad de dirigir un equipo norteamericano.

“Sí, ¿por qué no podría dirigir? Me gustaría, no habría inconvenientes”, respondió con contundencia y agregó: “Siempre donde están los desafíos, los retos, siempre me ha gustado. ¿Y por qué no?”.