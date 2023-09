Scaloni explicó los motivos de la ausencia de Messi ante Bolivia

"Leo (Messi) no estaba para jugar. Intentó recuperarse pero no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos", justificó el DT del equipo campeón mundial en Qatar 2022. El representativo albiceleste brilló en la altura de la capital boliviana y se impuso en el Hernando Siles con los goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.