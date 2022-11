¿Scaloni le cierra la puerta a Lo Celso?: la decisión de no convocar a "tocados"

En una entrevista con la cadena ESPN en el aeropuerto de Ezeiza, el entrenador se refirió a la lesión de Lo Celso y a la situación de los futbolistas que arrastran otro tipo de dolencias. "Son cosas que podían suceder, estamos valorando como está la situación tanto de él (de Lo Celso) como de otros jugadores. Esperamos noticias para ver que decisión tomamos", expresó Scaloni, con su habitual tranquilidad.

El santafesino de Pujato admitió que es una "situación complicada" y que por este motivo esperará hasta la fecha límite del 14 de noviembre para anunciar la lista definitiva de los 26 futbolistas que estarán en la Copa del Mundo.

"Primero está el equipo. Después, pensamos en lo individual. Son chicos que estuvieron desde el primer día, eso pesa y lo sentimos, pero al momento de tomar decisiones, lo haremos por el bien del equipo", remarcó el DT que lleva más de cuatro años en el cargo y ya tiene asegurada su continuidad hasta 2026.

"Todavía hay tiempo para dar la lista hasta el 14. En otra situación, la hubiera dado antes pero ahora vamos a esperar hasta el último día", confirmó Scaloni.

El entrenador de la "Albiceleste" destacó el compromiso del futbolista argentino que no se cuida pese a la cercanía con el Mundial. "El argentino no piensa en otra cosa que no sea ganar, por eso es querido en todo el mundo", valoró e insistió en que "es una situación difícil y fea".

Scaloni se reencontrará con su cuerpo técnico en el predio de la AFA en Ezeiza y se quedará allí hasta el domingo que viajarán a Abu Dhabi.

gio lo celso seleccion argentina.jpg

En los últimos días se manejó la posibilidad de poder contar con algunos de los habituales convocados antes del receso de las ligas europeas pero Scaloni la desestimó.

"No la veo. Cada uno jugará con su club hasta que pueda. Es difícil pedirle eso a los clubes porque la mayoría se juega algo. El que está sano es difícil que no juegue", explicó.

Además de Lo Celso, hay otros futbolistas que arrastran dolencias como el caso del defensor Cristian "Cuti" Romero, quien no jugó los últimos dos partidos de Tottenham. "No se puede hacer otra que estar tranquilo. Como entrenador hay que esperar los resultados y a partir de ahí, evaluar. Son chicos importantes que queremos que estén, pero somos un equipo y jugamos como tal", destacó.

A partir de la semana próxima, la delegación nacional se instalará en Abu Dhabi con los pocos futbolistas que tendrá a disposición y a partir del 14 llegarán los convocados que participarán del último amistoso contra el seleccionado local, dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena, programado para el 16.

"No hay tiempo de probar nada, lo que se hizo hasta ahora es válido ni hay que modificar la idea. Lo más importante es que lleguen bien", subrayó.

Después del paso por Abu Dhabi, la comitiva se trasladará a Doha y se instalará en la Universidad de Qatar, el sitio elegido para concentrar durante la competencia.

"El predio está bien y acondicionado, como la AFA quiso. Vamos a estar bien y cómodos para entrenar tranquilos", sostuvo.

Scaloni se quedó varios minutos firmando autógrafos y sacándose fotos con los fanáticos y sintió nuevamente de cerca la ilusión por conquistar la Copa del Mundo. "Esperemos que sea la mejor vuelta posible. Todos queremos que salga bien. La gente está identificada y eso está bueno", valoró.

"El mensaje es que lo vamos a intentar. Cuerpo técnico y jugadores vamos a hacer lo mejor posible. No hay que olvidarse que esto es un juego y es importante que la gente lo entienda", concluyó.