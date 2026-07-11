Lisandro Martínez respondió a un periodista español que preguntó por supuestas ayudas arbitrales a Argentina

“Va a ser un partido más tranquilo. Mucho más tranquilo”, expresó Marcela López al referirse al encuentro ante Suiza. Además, a través de sus redes sociales había adelantado que su lectura era positiva para la Selección y que observaba un panorama favorable.

Durante la entrevista, la tarotista explicó cuáles fueron algunos de los elementos que tomó en cuenta para realizar su interpretación y destacó una señal que, según su análisis, beneficiaría al conjunto argentino. “Nos favorece el número uno, que justamente nos da la fecha, pero también es como que vamos a estar mucho más sólidos”, afirmó.

Pero su predicción no quedó solamente en el desarrollo del partido. Marcela López también se refirió a la posibilidad de que el encuentro tuviera que definirse desde los doce pasos y dio una respuesta contundente sobre ese escenario.

“Obviamente no vamos a ir a penales. Así que tranquilos. No va a haber alargue”, aseguró la tarotista, generando expectativa entre quienes siguen sus pronósticos durante la participación argentina en el Mundial 2026.

Además, recordó lo ocurrido en el cruce ante Egipto y contó que, mientras el equipo nacional atravesaba un momento complicado en el partido, recibió numerosos mensajes negativos en sus redes sociales. Sin embargo, sostuvo que mantuvo su confianza en la interpretación que había realizado a través del tarot y remarcó que, finalmente, su lectura coincidió con el resultado deportivo.

En el cierre de la entrevista, Marcela López volvió a destacar la importancia de Lionel Messi dentro del equipo argentino. Según su interpretación, el capitán tendrá un papel determinante por su liderazgo y la influencia que ejerce dentro del plantel.

“Nos va a marcar el liderazgo y obviamente nos lleva a lo que es el triunfo”, concluyó la tarotista, dejando su pronóstico antes del trascendental partido de la Scaloneta ante Suiza.