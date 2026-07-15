Quién es Harry Kane, el jugador destacado de Inglaterra

Con la selección inglesa, en cambio, todavía persigue su primer gran trofeo: su mejor actuación fue el subcampeonato de la Eurocopa 2021, cuando Inglaterra cayó por penales frente a Italia.

Capitán del seleccionado inglés y máxima referencia ofensiva del equipo, Kane volverá a ser una de las principales amenazas para la defensa de Argentina en la semifinal del Mundial 2026.