Quién es Harry Kane, el jugador destacado de Inglaterra
Capitán y referente, Kane lleva convertidos seis goles en la Copa del Mundo y es la principal carta de gol en el ataque inglés. Los detalles en la nota.
La Selección Argentina tendrá este miércoles una prueba de fuego cuando enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Del otro lado estará un rival repleto de figuras, aunque gran parte de las esperanzas inglesas estarán depositadas en su capitán, Harry Kane.
El delantero del Bayern Múnich llega como una de las grandes estrellas del certamen. Con seis goles, comparte el liderazgo de la tabla de goleadores de Inglaterra junto con Jude Bellingham y se consolida como la principal carta de gol del conjunto dirigido por Thomas Tuchel de cara al decisivo duelo frente al campeón defensor.
Quién es Harry Kane, el 9 de Inglaterra
A sus 32 años, Kane atraviesa otro gran momento de su carrera. El delantero del Bayern Múnich suma seis goles en el Mundial 2026 y se mantiene entre los máximos anotadores del torneo, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Sus primeros pasos como futbolista los dio en las divisiones inferiores del Tottenham Hotspur. Tras varias cesiones para sumar experiencia, debutó en el primer equipo en 2010 y terminó convirtiéndose en uno de los máximos referentes de la historia del club, donde también compartió plantel con Cristian Romero.
En 2023 decidió continuar su carrera en el Bayern en busca de títulos. Allí mantuvo su capacidad goleadora y logró conquistar los primeros campeonatos de su carrera a nivel de clubes.
Con la selección inglesa, en cambio, todavía persigue su primer gran trofeo: su mejor actuación fue el subcampeonato de la Eurocopa 2021, cuando Inglaterra cayó por penales frente a Italia.
Capitán del seleccionado inglés y máxima referencia ofensiva del equipo, Kane volverá a ser una de las principales amenazas para la defensa de Argentina en la semifinal del Mundial 2026.
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