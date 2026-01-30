Lisandro Martínez y el impacto de Carrick en el Manchester United: "Cambió la energía"
El defensor argentino valoró el cambio de clima tras la llegada del técnico interino y remarcó su cercanía con el plantel. Ganó sus dos partidos y se reacomodó en Champions.
Lisandro Martínez no dudó a la hora de describir el efecto inmediato que tuvo Michael Carrick desde que asumió como entrenador interino de Manchester United. Luego de un período de inestabilidad que derivó en la salida de Ruben Amorim, el exmediocampista tomó las riendas del equipo y consiguió dos triunfos consecutivos que modificaron el ánimo interno.
En ese contexto, el defensor argentino fue una de las voces que salió a respaldar públicamente al nuevo conductor y a explicar por qué el vestuario respondió de manera tan rápida. “Cambió mucho la energía y nos dio tranquilidad y seguridad”, afirmó Martínez en una entrevista televisiva, dejando en claro que el impacto no fue solo táctico, sino principalmente emocional.
Para el zaguero, el conocimiento profundo que Carrick tiene de la institución fue determinante para recuperar cierta estabilidad en un momento delicado de la temporada. “Es una persona que conoce mucho al club”, remarcó, antes de sumar otro concepto clave: “Toda la gente lo respeta”.
El propio Lisandro también destacó el costado humano del cuerpo técnico, un aspecto que suele ser decisivo en planteles con nombres fuertes y exigencias constantes. “Tanto él como sus ayudantes tienen ese lado humano con los jugadores que es muy bueno e importante. Son cercanos a nosotros. Es clave que hablen y se comuniquen”, expresó, subrayando la importancia del diálogo cotidiano y la confianza mutua.
En la misma línea, el defensor argentino dejó una reflexión que rápidamente se viralizó en redes y medios ingleses, con un mensaje directo hacia el rol del entrenador y el sentido de pertenencia que exige vestir la camiseta del United:
Las palabras de Martínez no hicieron más que reforzar una sensación que se percibe desde afuera: el plantel encontró en Carrick una figura cercana, con autoridad natural y conocimiento del ADN del club. Esa combinación se tradujo rápidamente en resultados. Desde su llegada como interino, Manchester United derrotó 2-0 a Manchester City como local y luego superó 3-2 a Arsenal en condición de visitante, dos triunfos de peso que reacomodaron al equipo en la tabla.
A falta de 15 fechas para el cierre de la temporada, los Diablos Rojos marchan cuartos en la Premier League, posición que les permitiría clasificarse a la próxima Champions League. Más allá de lo que suceda en el futuro con la conducción técnica, el respaldo público de referentes como Licha Martínez marca un punto clave: el plantel respondió, se sintió contenido y volvió a competir con otra energía. En un club donde la presión es permanente, ese cambio puede ser tan valioso como cualquier ajuste táctico.
