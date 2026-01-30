Lisandro Martínez y el impacto de Carrick en el Manchester United: "Cambió la energía"

carrick

Las palabras de Martínez no hicieron más que reforzar una sensación que se percibe desde afuera: el plantel encontró en Carrick una figura cercana, con autoridad natural y conocimiento del ADN del club. Esa combinación se tradujo rápidamente en resultados. Desde su llegada como interino, Manchester United derrotó 2-0 a Manchester City como local y luego superó 3-2 a Arsenal en condición de visitante, dos triunfos de peso que reacomodaron al equipo en la tabla.

A falta de 15 fechas para el cierre de la temporada, los Diablos Rojos marchan cuartos en la Premier League, posición que les permitiría clasificarse a la próxima Champions League. Más allá de lo que suceda en el futuro con la conducción técnica, el respaldo público de referentes como Licha Martínez marca un punto clave: el plantel respondió, se sintió contenido y volvió a competir con otra energía. En un club donde la presión es permanente, ese cambio puede ser tan valioso como cualquier ajuste táctico.