Lisandro Martínez, el primer campeón del mundo en manifestarse contra Javier Milei

lisandro martinez

En el comunicado también se criticó al libertario por las frases que tanto él como algunos miembros de su partido pronunciaron en relación a la última junta cívico militar que gobernó al país entre 1976 y 1983: “No queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio que este candidato viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal que sabemos deviene en violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura que dentro de Ios 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas”.

Los términos en los que se expresó contra la privatización de los clubes fueron igual de enérgicos: “Con mayor preocupación observamos las últimas declaraciones del candidato donde reivindica las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), porque adherimos fervientemente a aquel lema que dice que ‘un pibe más en el club es un pibe menos en la calle’, porque nuestros clubes no son el negocio de nadie; sino la inclusión de miles; y porque creemos que la pasión no se privatiza. Que nuestros clubes no son un negocio, y que se sostienen con el esfuerzo voluntario de muchos y muchas que los mueve el compromiso, la solidaridad y la vocación. Que no nos mueven las reglas del mercado. No queremos que el mercado sea el que ordene las relaciones de nuestras vidas”.