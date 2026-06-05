Murió Indio Solari: quién y cómo lo encontraron sin vida en su casa de Parque Leloir

Mientras tanto, efectivos de la Policía bonaerense se presentaron a media mañana del viernes para montaron un operativo de seguridad de carácter preventivo, aunque fuentes oficiales aseguraron que "no esperan incidentes".

Es, en todo caso, un extraño pero válido homenaje al Indio Solari: la última vez que les tocará a los efectivos policiales encontrarse con el público masivo, fiel y efusivo del líder de Los Redondos, que más de una vez los hizo rezar en misa.

Las cámaras de medios de comunicación ya están apostadas frente al portón de Parque Leloir, y en una emisión se pudo ver el momento en que un fanático se acercó en silencio hasta la residencia para depositar una rosa entre los fríos hierros. No será el único de la jornada.

La familia del Indio Solari anunció que habrá tiempo para la despedida pública, pero antes habrá un adiós privado, por lo que pidieron "comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación".

"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", concluyó el comunicado, firmado bajo el lema "Graciosos y valientes".