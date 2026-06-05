Murió Indio Solari: quién y cómo lo encontraron sin vida en su casa de Parque Leloir
Ilustre vecino de su barrio de Ituzaingó, el Indio Solari había elegido recluirse en su hogar pero sin dejar de hacer música. Ahora lo despiden en la calle.
El Indio Solari se marchó. Dejó su cuerpo en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, y ahí encontró su cuerpo de este viernes su empleada, a las 7 de la mañana, cuando se presentó a trabajar como cualquier otro día.
El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años tras una larga pulseada contra "Mr. Parkinson", y su cuerpo quedó tendido en el amplio jardín de la casa ubicada en la calle General José Aguirre.
La causa de muerte del cantante es materia de investigación para la UFI 2 de Ituzaingó, pero se presupone que sufrió una descompensación seguida de paro cardiorespiratorio, informó el sitio A24.
Por ahora, la carátula de la causa es "muerte natural" dado el contexto de su diagnóstico.
Mientras tanto, efectivos de la Policía bonaerense se presentaron a media mañana del viernes para montaron un operativo de seguridad de carácter preventivo, aunque fuentes oficiales aseguraron que "no esperan incidentes".
Es, en todo caso, un extraño pero válido homenaje al Indio Solari: la última vez que les tocará a los efectivos policiales encontrarse con el público masivo, fiel y efusivo del líder de Los Redondos, que más de una vez los hizo rezar en misa.
Las cámaras de medios de comunicación ya están apostadas frente al portón de Parque Leloir, y en una emisión se pudo ver el momento en que un fanático se acercó en silencio hasta la residencia para depositar una rosa entre los fríos hierros. No será el único de la jornada.
La familia del Indio Solari anunció que habrá tiempo para la despedida pública, pero antes habrá un adiós privado, por lo que pidieron "comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación".
"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", concluyó el comunicado, firmado bajo el lema "Graciosos y valientes".
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