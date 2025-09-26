Liverpool garantizó el contrato de Diogo Jota para su familia: cuánto les pagarán
El club inglés mantendrá el salario pendiente del delantero fallecido y se hará cargo de la educación de sus hijos.
La muerte de Diogo Jota, ocurrida el pasado 3 de julio del corriente año en un accidente automovilístico en España, sigue generando repercusiones emocionales y deportivas. Según informó el medio portugués Record, el Liverpool decidió honrar el contrato que el portugués mantenía vigente hasta mediados de 2027.
Esto significa que la familia del jugador, liderada por su esposa Rute Cardoso, recibirá el salario íntegro pendiente, calculado en 187.000 dólares semanales, hasta el vencimiento del contrato. Además, el club inglés se comprometió a cubrir los estudios de sus hijos, garantizando su educación y estabilidad económica en los próximos años.
Arno Slot, exentrenador de Jota, destacó la actitud del Liverpool y el acompañamiento de los fanáticos: “La forma en que los directivos del club manejaron la situación, pagándole a su esposa y a sus hijos todo el dinero del contrato, es de elogiar. La reacción de los aficionados, los homenajes y la cantidad de flores, realmente conmueve”.
La respuesta de los hinchas incluyó la petición a la Football Association (FA) para retirar el número 20, el dorsal que Diogo Jota utilizaba, la cual fue aceptada por el organismo, inmortalizando simbólicamente al jugador por su contribución al equipo.
El reconocimiento a Jota y a su hermano fallecido también se extendió a la gala del Balón de Oro en París, donde su viuda asistió vestida de blanco, acompañada por miembros del plantel como Virgil van Dijk y Alisson Becker. El gesto consolidó el impacto del atacante en los Reds y en la comunidad futbolística internacional, convirtiéndose en un ejemplo de respeto y homenaje ante la tragedia.
El futbolista portugués perdió la vida apenas once días después de casarse con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos, y su inesperado fallecimiento dejó un profundo vacío en su familia y en el Liverpool, club en el que militaba desde 2020 y con el que había conquistado varios títulos, incluido el campeonato inglés de la temporada 2024-25.
Este apoyo económico y simbólico busca aliviar, al menos en parte, el dolor de la familia y asegurar el bienestar de los hijos de futbolista fallecido, a la vez que refuerza la imagen de solidaridad y responsabilidad social que el club mantiene con sus jugadores y sus familias.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario