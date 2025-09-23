El tierno posteo de Alexis Mac Allister tras el nacimiento de su hija: "El regalo más grande"

macallister3

Cuando el futbolista y Camila Mayan terminaron su noviazgo de forma abrupta en diciembre de 2022, poco después de que Mac Allister se consagrara campeón del mundo con la Selección Argentina, comenzaron a circular rumores sobre un romance entre Alexis y Ailén.

Posterior a esto, la relación tuvo su confirmación públicamente en 2023, cuando empezaron a mostrarse juntos en eventos y en las redes sociales. Seguidamente, la joven decidió mudarse a Inglaterra para vivir con Alexis, consolidando así su relación.

Qué significa el nombre "Alaia": su origen

El nombre Alaia tiene un origen vasco y significa "alegría" o "felicidad". Proviene del adjetivo euskera "alai", que se traduce como "alegre". Es un nombre femenino muy popular en el País Vasco y se ha extendido a otras partes del mundo, especialmente en España.

Se asocia con características como la alegría de vivir, la discreción, el esfuerzo y la importancia de la familia.

Alexis Mac Allister on Instagram: "Alaia - 22/09/2025 Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO "