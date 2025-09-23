El tierno posteo de Alexis Mac Allister tras el nacimiento de su hija: "El regalo más grande"
El futbolista se convirtió en papá por primera vez este lunes 22 de septiembre y no dudó en expresar su emoción en redes sociales.
Este lunes 22 de septiembre, Alaia Mac Allister llegó al mundo, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Tras la emoción de la llegada de la niña, el jugador de la Selección Argentina y del Liverpool no contuvo su emoción y se lanzó con un tierno posteo en redes sociales: "Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas", comenzó escribiendo.
Y sumó: "Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO", en reconocimiento a su pareja y quien fuera en su momento su amiga de toda la vida.
Cómo inició la historia de amor entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova
El romance entre la futbolista y la ahora mamá de su primera hija se remonta a su infancia, ya que eran amigos de toda la vida. Su relación, que durante años fue solo de amistad, se convirtió en romance poco después de que el jugador del Liverpool terminara su relación de cinco años con Camila Mayan.
Lo cierto es que Alexis y Ailén se conocen desde hace más de una década. De hecho, se han difundido mensajes antiguos en redes sociales, que datan de 2012, donde se demostraba el cariño y la cercanía que existía entre ellos, incluso antes de que Mac Allister tuviera una relación conocida públicamente.
Cuando el futbolista y Camila Mayan terminaron su noviazgo de forma abrupta en diciembre de 2022, poco después de que Mac Allister se consagrara campeón del mundo con la Selección Argentina, comenzaron a circular rumores sobre un romance entre Alexis y Ailén.
Posterior a esto, la relación tuvo su confirmación públicamente en 2023, cuando empezaron a mostrarse juntos en eventos y en las redes sociales. Seguidamente, la joven decidió mudarse a Inglaterra para vivir con Alexis, consolidando así su relación.
Qué significa el nombre "Alaia": su origen
El nombre Alaia tiene un origen vasco y significa "alegría" o "felicidad". Proviene del adjetivo euskera "alai", que se traduce como "alegre". Es un nombre femenino muy popular en el País Vasco y se ha extendido a otras partes del mundo, especialmente en España.
Se asocia con características como la alegría de vivir, la discreción, el esfuerzo y la importancia de la familia.
