Liverpool vs. Bournemouth, por la Premier League 2025/26: horario, formaciones y TV

Este enfrentamiento, que abre una nueva ilusión para ambas instituciones, se perfila como un choque atractivo entre un campeón que quiere ratificar su dominio y un rival que aspira a dar el golpe en el debut. Anfield, como siempre, será un escenario imponente para medir fuerzas y comenzar a escribir las primeras páginas de la temporada 2025/26.

marcos senesi

Liverpool vs. Bournemouth: probables formaciones

Liverpool : Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. Bournemouth: Dorde Petrovic; Adrien Truffert, James Hill, Marcos Senesi, Julian Araujo; Alex Scott, Tyler Adams; Dango Ouattara, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo; Evanilson. DT: Andoni Iraola.

Liverpool vs. Bournemouth: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Anfield, Liverpool.

Anfield, Liverpool. Árbitro: Anthony Taylor.

Anthony Taylor. VAR: Michael Oliver.

Michael Oliver. TV: ESPN.