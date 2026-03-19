Escándalo en la Champions: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión por un cartel

El incidente también abrió un fuerte debate sobre las condiciones de seguridad en los estadios de élite, especialmente en relación al diseño y mantenimiento de las vallas publicitarias. Tras el encuentro, operarios de Anfield inspeccionaron la estructura involucrada.

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En paralelo, hinchas de Galatasaray expresaron su indignación en redes sociales y reclamaron medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse en el fútbol internacional. En lo deportivo, Liverpool se impuso por 4-0, revirtió la serie y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al Paris Saint Germain.