Liverpool vs. Real Madrid, por la Champions League 2025/26: formaciones, horario y TV
Los Reds, en crisis, buscan recuperarse ante un Merengue que llega imparable y sin Mastantuono, baja por pubalgia.
Liverpool y Real Madrid protagonizarán uno de los encuentros más esperados de la cuarta fecha de la Champions League 2025/26. El partido se disputará este martes a las 17:00 en Anfield, donde los ingleses intentarán recomponer su imagen frente a un rival que atraviesa un momento de plenitud. Mientras los Reds viven una temporada turbulenta, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega con puntaje ideal y la mira puesta en la clasificación anticipada a octavos de final.
El equipo de Arne Slot atraviesa una de sus peores rachas desde que llegó. Acumula seis derrotas en sus últimos ocho encuentros, entre ellas un duro 1-2 en el clásico ante Manchester United y una eliminación humillante por 3-0 frente a Crystal Palace en la Carabao Cup. Pese a una inversión que superó los 400 millones de dólares en refuerzos, el rendimiento colectivo no logra despegar y la presión crece con cada fecha. En este contexto, vencer al Real Madrid podría significar un punto de inflexión.
Del otro lado, el Merengue llega con una marcha casi perfecta. Solo cayó una vez en toda la temporada -5-2 frente al Atlético de Madrid- y domina tanto en LaLiga española como en la Champions. Xabi Alonso logró consolidar un bloque sólido, con Jude Bellingham como figura estelar y Vinícius recuperando su mejor nivel. Sin embargo, el técnico deberá afrontar una baja sensible: Franco Mastantuono no estará disponible debido a una pubalgia confirmada por el club el lunes.
La visita de los españoles a Anfield promete intensidad y un choque de estilos. El Madrid intentará imponer su jerarquía y control, mientras que Liverpool buscará volver a su esencia: presión alta, transiciones rápidas y el empuje de su público. En la previa, los españoles son favoritos, pero la necesidad de los ingleses podría equilibrar las fuerzas. Un clásico europeo que promete emociones fuertes y que puede marcar el futuro inmediato de ambos en la competencia.
Liverpool vs. Real Madrid: probables formaciones
- Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez); Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo. DT: Arne Slot.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
Liverpool vs. Real Madrid:
- Hora: 17:00.
- Estadio: Anfield.
- Árbitro: István Kovács (RUM).
- VAR: Bastian Dankert (ALE).
- TV: Fox Sports.
