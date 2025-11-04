Liverpool vs. Real Madrid, por la Champions League 2025/26: formaciones, horario y TV

El equipo de Arne Slot atraviesa una de sus peores rachas desde que llegó. Acumula seis derrotas en sus últimos ocho encuentros, entre ellas un duro 1-2 en el clásico ante Manchester United y una eliminación humillante por 3-0 frente a Crystal Palace en la Carabao Cup. Pese a una inversión que superó los 400 millones de dólares en refuerzos, el rendimiento colectivo no logra despegar y la presión crece con cada fecha. En este contexto, vencer al Real Madrid podría significar un punto de inflexión.