Llegó a jugar en un Boca muy exitoso, pero hoy vive de la venta de ladrillos

Arley Dinas y su paso por el fùtbol

A lo largo de su carrera, Arley Dinas jugó en varios clubes, destacándose a nivel internacional y llegando a formar parte de la selección colombiana. Su recorrido comenzó en América de Cali en 1991, donde ganó el torneo colombiano en 1992 y 1997.

Luego pasó por Deportes Tolima, Deportivo Cali y dio el salto al fútbol internacional al fichar por Shonan Bellmare en Japón. En 2002, llegó a Boca Juniors con buenas referencias y la posibilidad de ser parte del plantel que había ganado la Copa Libertadores 2001. Sin embargo, su paso por el club fue breve y complicado, con solo dos partidos jugados y luego relegado a la reserva.

El panorama empeoró para Dinas cuando descubrió un fraude cometido por su representante, José Castagno, quien le cobraba más de la mitad de su sueldo. Tras enterarse de la situación y renunciar, Dinas regresó a Deportes Tolima en 2003. Su carrera, sin embargo, llegó a su fin a los 29 años, cuando una lesión de rodilla sufrida en un partido con la selección colombiana lo forzó a retirarse del fútbol profesional.

arley dinas

Su vida después del retiro

La vida de Arley Dinas no fue sencilla después de su retiro del fútbol. El exjugador de Boca Juniors reconoció que adaptarse a la nueva realidad fue complicado, especialmente porque todavía sufre las secuelas de una lesión en la rodilla, que le dificulta caminar. "Al principio, fue muy difícil aceptar el retiro. Estaba acostumbrado a una vida de lujos y, de repente, me quedé sin nada.

Fue un momento muy duro, y hasta hoy me sigue doliendo. No presto mucha atención a los partidos", confesó. Además, el colombiano expresó su decepción con el entorno futbolístico, ya que sintió que todo el mundo lo había dejado de lado. Esto lo motivó a enfocarse en un proyecto personal que le brinda satisfacción.

Tras colgar los botines, Dinas tuvo que buscar nuevas maneras de mantener a su familia. En lugar de seguir en el fútbol, se asoció con un amigo y fundó una ladrillera, un proyecto que hoy sostiene económicamente a su familia. "Trabajo tranquilo desde mi oficina en la Farolera. Este proyecto es lo que me da de comer, no tengo otra fuente de ingresos", explicó el ex defensor. Aunque su historia en el fútbol no tuvo el final que muchos esperaban, la experiencia de Dinas refleja un claro ejemplo de superación y adaptación a los cambios, dejando atrás la fama y enfrentando nuevos desafíos con sacrificio.