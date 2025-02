Lo Celso se sumó a la polémica sobre el mejor jugador del mundo y fue contra Cristiano Ronaldo: "Está..."

“Yo hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto. Una cosa son gustos, decir ‘me gusta más Messi, Pelé o Maradona’. Yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo”, afirmó el futbolista lusitano. “Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi a nadie mejor que yo, pero te digo de corazón”, completó el experimentado jugador de 40 años en una entrevista con el periodista Edu Aguirre.