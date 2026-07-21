Nicolás Otamendi y su dolor tras la final del Mundial 2026: "Volvemos con el corazón roto"
El defensor compartió una emotiva reflexión luego de la derrota frente a España y destacó el esfuerzo del plantel durante toda la Copa del Mundo.
El regreso de la Selección Argentina al país después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 estuvo marcado por las emociones. Aunque el equipo no logró defender el título conseguido cuatro años antes, el recibimiento de miles de hinchas en Ezeiza dejó en claro el reconocimiento hacia un plantel que volvió a pelear por la Copa del Mundo hasta el último partido.
En ese contexto, Nicolás Otamendi decidió utilizar sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de sentimiento. El experimentado defensor, uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni, publicó un extenso texto en su cuenta de Instagram en el que expresó la tristeza por la derrota, pero también el orgullo por el recorrido realizado junto a sus compañeros.
El flamante futbolista de River acompañó sus palabras con tres fotografías tomadas después de la final. En una de ellas aparece observando a los miles de argentinos que permanecieron alentando al equipo pese al resultado adverso. Las otras dos muestran al plantel reunido frente a la tribuna, agradeciendo el apoyo incondicional de los fanáticos.
El sentido mensaje de Nicolás Otamendi tras perder la final del Mundo ante España
"No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho", comenzó escribiendo el zaguero, reflejando el impacto que dejó la caída por 1-0 frente al seleccionado español en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El propio futbolista compartió además diferentes videos del recibimiento en Ezeiza, donde miles de personas soportaron las bajas temperaturas y la lluvia para recibir a los subcampeones del mundo.
A lo largo de su publicación, hizo un repaso del sacrificio realizado durante toda la competencia y valoró especialmente el compromiso del grupo durante los casi dos meses de concentración. "Pero si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón", expresó.
El defensor también dedicó unas palabras de reconocimiento hacia sus compañeros, con quienes compartió una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección argentina. "Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos", escribió, resaltando el espíritu competitivo que caracterizó al plantel durante todo el ciclo de Scaloni.
En otro tramo del mensaje, hizo una mención especial a su familia, a quienes definió como el sostén emocional que lo acompaña tanto en los momentos de gloria como en las derrotas. "Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas", afirmó.
El experimentado marcador central también aprovechó la publicación para agradecer el respaldo constante de los hinchas argentinos, quienes acompañaron al equipo durante todo el Mundial y volvieron a demostrar su apoyo en el regreso al país. "Gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo", manifestó.
Sobre el cierre de su publicación, resumió el sentimiento que predominó en el vestuario argentino después de perder la posibilidad de alcanzar el bicampeonato. "Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento. Siempre Argentina", concluyó.
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