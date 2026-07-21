Nicolás Otamendi y su dolor tras la final del Mundial 2026: "Volvemos con el corazón roto"

El defensor también dedicó unas palabras de reconocimiento hacia sus compañeros, con quienes compartió una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección argentina. "Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos", escribió, resaltando el espíritu competitivo que caracterizó al plantel durante todo el ciclo de Scaloni.

En otro tramo del mensaje, hizo una mención especial a su familia, a quienes definió como el sostén emocional que lo acompaña tanto en los momentos de gloria como en las derrotas. "Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas", afirmó.

El experimentado marcador central también aprovechó la publicación para agradecer el respaldo constante de los hinchas argentinos, quienes acompañaron al equipo durante todo el Mundial y volvieron a demostrar su apoyo en el regreso al país. "Gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo", manifestó.

Sobre el cierre de su publicación, resumió el sentimiento que predominó en el vestuario argentino después de perder la posibilidad de alcanzar el bicampeonato. "Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento. Siempre Argentina", concluyó.