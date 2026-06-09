Lo que se sabe sobre uno de los primeros rivales de la Selección Argentina: los detalles de Jordania

Los partidos de la fase de grupos de Argentina

La selección comandada por Lionel Scaloni integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:

Enzo Fernández práctica seleccion argentina kansas mundial 2026 Argentina debutará ante Argelia.

Argentina vs Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.