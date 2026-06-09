Lo que se sabe sobre uno de los primeros rivales de la Selección Argentina: los detalles de Jordania
Se ubica en Medio Oriente y se destaca por sus paisajes desérticos, mesetas áridas y formaciones rocosas. Enfrentará a Argentina el 27 de junio. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con formato ampliado a 48 selecciones, lo que permitirá la participación de varias naciones debutantes en la historia del certamen. Entre ellas se destaca Jordania, que consiguió una clasificación histórica y disputará por primera vez una Copa del Mundo.
El país, ubicado en el corazón de Medio Oriente, combina paisajes desérticos con zonas montañosas y formaciones rocosas que dominan gran parte de su geografía. Más allá de sus condiciones naturales, Jordania es reconocida a nivel mundial por albergar Petra, una antigua ciudad tallada en piedra que constituye uno de los principales atractivos arqueológicos del planeta y forma parte de las siete maravillas del mundo.
Dónde está Jordania y qué características tiene el país
Jordania está situada en una de las zonas más áridas del mundo, donde predominan los paisajes desérticos y las formaciones rocosas. Sin embargo, el país también se destaca por un patrimonio histórico único, con Petra como su mayor emblema: una antigua ciudad esculpida en piedra que recibe turistas de todas partes del mundo.
Dentro de su geografía, el país cuenta con dos puntos de gran relevancia. Por un lado, Aqaba funciona como su salida al Mar Rojo y cumple un rol importante en el comercio marítimo. Por otro, el Mar Muerto se convirtió en uno de los atractivos más particulares de la región por sus características naturales y su fuerte afluencia turística.
En el plano cultural, Jordania mantiene una identidad vinculada a las tradiciones árabes. El islam tiene una presencia central en la vida social y cotidiana.
Los partidos de la fase de grupos de Argentina
La selección comandada por Lionel Scaloni integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:
Argentina vs Argelia
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
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