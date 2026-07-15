Locura por la final del Mundial 2026: las entradas cuestan de 7 mil a 39 mil dólares

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

España se convirtió en el primer finalista del torneo tras vencer 2-0 a Francia y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra. La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio desde las 16.00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, denominado oficialmente por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El recinto, ubicado en East Rutherford, tiene capacidad para más de 82.500 espectadores y será el escenario que recibirá al nuevo campeón del mundo tras un torneo histórico, que por primera vez contó con 48 selecciones y un total de ocho partidos para el equipo que levante la Copa del Mundo.