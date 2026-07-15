Locura por la final del Mundial 2026: las entradas cuestan de 7 mil a 39 mil dólares
Con España ya clasificada, la demanda de tickets para la gran final se disparó. En la reventa hay boletos desde 7.000 dólares y FIFA solo ofrece paquetes hospitality.
La expectativa por la final del Mundial 2026 hizo explotar el precio de las entradas. Con España ya instalada en el partido decisivo y a la espera de Argentina o Inglaterra, los tickets en los portales de reventa alcanzan valores de hasta 39.000 dólares, mientras que la FIFA solo comercializa ubicaciones premium.
La gran final que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ya genera una verdadera locura entre los hinchas. Los precios de las entradas se dispararon en las últimas horas y conseguir un lugar en el estadio puede costar una fortuna.
En el portal de reventa StubHub, la mayoría de los tickets disponibles rondan los 8.000 dólares, aunque algunas ubicaciones premium alcanzan valores que van desde los 25.000 hasta los 35.000 dólares. Por su parte, Ticketmaster también ofrece entradas con precios cercanos a los 8.000, mientras que la plataforma TickPick tiene las opciones más económicas desde poco más de 7.000 y la más cara llega a los 39.000 dólares.
A los elevados precios de las entradas se les deben sumar los costos de traslado hasta el estadio. Los trenes oficiales tienen un valor cercano a los US$98, mientras que una de las alternativas más accesibles es el colectivo, cuyos pasajes cuestan alrededor de US$20.
FIFA solo vende paquetes hospitality para la final del Mundial 2026
En la página oficial de la FIFA ya no quedan entradas convencionales disponibles para la final del Mundial 2026. Las únicas opciones que continúan a la venta son los paquetes hospitality, que incluyen ubicaciones preferenciales, comidas, bebidas y otros servicios exclusivos. Los precios de estos paquetes arrancan en los 15.000 y 17.000 dólares, aunque también existen opciones intermedias de 29.000 y las más exclusivas alcanzan los 57.000 dólares. La diferencia entre cada paquete está dada por la ubicación dentro del estadio y los beneficios adicionales incluidos en la experiencia.
Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026
España se convirtió en el primer finalista del torneo tras vencer 2-0 a Francia y ahora espera por el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra. La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio desde las 16.00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, denominado oficialmente por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
El recinto, ubicado en East Rutherford, tiene capacidad para más de 82.500 espectadores y será el escenario que recibirá al nuevo campeón del mundo tras un torneo histórico, que por primera vez contó con 48 selecciones y un total de ocho partidos para el equipo que levante la Copa del Mundo.
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