Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Inglaterra por Internet
Se juega este miércoles el partido de la Selección Argentina por las semifinales del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Luego de un camino sumamente desgastante que incluyó dos prórrogas consecutivas, la Selección Argentina se medirá ante Inglaterra este miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026.
El trascendental encuentro, que definirá al segundo finalista del torneo que ya tiene a España esperando en la última instancia, contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. Para seguir las acciones en vivo, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming en Argentina será masiva.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
"Es solo un partido", intentó desdramatizar Lionel Scaloni tras la agónica clasificación frente a Suiza en los cuartos de final. Sin embargo, sus palabras de cautela no logran ocultar la enorme expectativa de un clásico histórico que, como bien advirtió Julián Álvarez, promete estar sumamente "cargado de chimichurri".
Fiel a su costumbre de no dar pistas, el director técnico santafesino mantiene el misterio sobre el once inicial. No se descarta que decida realizar variantes en la alineación titular para renovar el aire del equipo, considerando el flojo rendimiento colectivo del último compromiso y el desgaste acumulado de sus futbolistas.
En la vereda de enfrente aguarda una Inglaterra que también llega con las piernas cansadas tras superar un durísimo tiempo suplementario contra Noruega. El conjunto británico, comandado tácticamente por el alemán Thomas Tuchel y liderado en cancha por figuras de la talla de Jude Bellingham y Harry Kane, viene curtido en batallas complejas tras haber eliminado previamente al local, México, en una atmósfera sumamente hostil durante los octavos de final.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Inglaterra, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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