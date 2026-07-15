Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Inglaterra por Internet

En la vereda de enfrente aguarda una Inglaterra que también llega con las piernas cansadas tras superar un durísimo tiempo suplementario contra Noruega. El conjunto británico, comandado tácticamente por el alemán Thomas Tuchel y liderado en cancha por figuras de la talla de Jude Bellingham y Harry Kane, viene curtido en batallas complejas tras haber eliminado previamente al local, México, en una atmósfera sumamente hostil durante los octavos de final.

Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Inglaterra, sin Magis TV ni Pelota libre

La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: