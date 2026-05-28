River busca reforzar la mitad de la cancha: negocia por Nelson Deossa y acelera por más figuras
El Millonario cerró el semestre el pasado miércoles y tanto Chacho Coudet como la dirigencia ya trabajan en el armado del plantel de cara a lo que viene.
River cerró el semestre el miércoles y la sintonía en Núñez ya cambió por completo. Eduardo Coudet afrontará su primer mercado de pases como director técnico del club y la reestructuración del plantel ya está en marcha. Con el objetivo de imprimirle su propia impronta al equipo, el "Chacho" le pidió a la dirigencia jerarquía en todas las líneas y apuntó con fuerza al fútbol de España, una liga que conoce a la perfección tras su reciente paso por allí.
En las últimas horas, el conjunto de Núñez inició gestiones formales con el Real Betis para incorporar al mediocampista colombiano Nelson Deossa. El volante colombiano dejó una huella imborrable en el radar del Millonario tras romperla justamente contra River en el pasado Mundial de Clubes vistiendo la camiseta de Rayados de Monterrey. Aquel nivel lo catapultó a Europa, donde el Betis lo adquirió a mediados de 2025 por seis millones de dólares. Sin embargo, su participación en el conjunto bético bajó considerablemente en lo que va de 2026, una situación que el Millonario busca aprovechar para repatriarlo.
La intención del cuerpo técnico es clara: le urge darle oxígeno y recambio a un sector de la cancha que sufrió el desgaste y la falta de alternativas durante el primer semestre del año. Por esta razón, este nombre aparece con fuerza en este mercado de pases e ilusiona mucho puertas adentro.
Deossa no es el único volante de LaLiga que desvela a Coudet. River también va a la carga por Mauro Arambarri, el mediocampista uruguayo que se desempeña en el Getafe. Las negociaciones por el charrúa se encuentran avanzadas y la dirigencia sueña con armar un doble tándem rioplatense-cafetero para adueñarse del círculo central.
El mercado que se viene en River: Otamendi, Simeone y los nombres en carpeta
En Núñez saben que para pelear fuerte necesitan nombres de peso internacional, y las gestiones por varios protagonistas de elite ya están encaminadas:
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Los que están al caer: Nicolás Otamendi se convertirá en el primer refuerzo de la era Coudet. Asimismo, están muy avanzados los arribos del delantero Giovanni Simeone y el mencionado Mauro Arambarri.
El sueño del retorno y el deseo mundialista: En River reina el optimismo para concretar los regresos de Ángel Correa y de un viejo conocido de la casa, Lucas Beltrán.
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