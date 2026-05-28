River busca reforzar la mitad de la cancha: negocia por Nelson Deossa y acelera por más figuras

En las últimas horas, el conjunto de Núñez inició gestiones formales con el Real Betis para incorporar al mediocampista colombiano Nelson Deossa. El volante colombiano dejó una huella imborrable en el radar del Millonario tras romperla justamente contra River en el pasado Mundial de Clubes vistiendo la camiseta de Rayados de Monterrey. Aquel nivel lo catapultó a Europa, donde el Betis lo adquirió a mediados de 2025 por seis millones de dólares. Sin embargo, su participación en el conjunto bético bajó considerablemente en lo que va de 2026, una situación que el Millonario busca aprovechar para repatriarlo.