Stefano Di Carlo confirmó que habrá una depuración en River: "Se van a ir 15 jugadores"
El presidente del Millonario se refirió al fuerte mercado de pases que se viene en la institución y sorprendió con sus declaraciones sobre el futuro.
Con la primera parte de la temporada concluida, River se prepara para un mercado de pases con movimientos drásticos. El presidente de la institución, Stefano Di Carlo, rompió el silencio en una entrevista con ESPN F90 y anunció una profunda renovación del plantel conducido por Eduardo Coudet. La estrategia dirigencial apunta a lograr una fuerte reducción de futbolistas para, con esos mismos recursos, incorporar entre 5 y 7 refuerzos que aporten un verdadero salto de jerarquía.
El mandatario de la banda roja dejó en claro que la preocupante actualidad futbolística del equipo obliga a tomar medidas severas: “Vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases, tanto en el ingreso como en salida de jugadores. (...) Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores”.
Di Carlo explicó el cambio de paradigma en la gestión
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Fin de los plazos habituales: El club dejará de lado la política tradicional de esperar los procesos y cumplir la totalidad de los contratos.
Gestión de salidas: Las bajas se resolverán mediante transferencias o préstamos. El dirigente asumió que en ciertas operaciones "venderemos peor de lo que compramos y asumiremos la pérdida" con tal de cortar una situación económica e institucional insostenible. Incluso no descartó otorgar el pase en poder del jugador en casos específicos.
El objetivo final: La meta es conformar un plantel corto de 20 futbolistas de elite. “Si querés competir con Brasil, vos podés pagar mejor teniendo menos”, argumentó el presidente.
El mercado de pases: Refuerzos confirmados, objetivos y descartados en River
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Nicolás Otamendi, adentro: Di Carlo oficializó la llegada del defensor central y se mostró orgulloso de sumar a otro campeón del mundo. Reveló que el jugador resignó dinero para llegar y que mostró una enorme determinación. Respecto a si portará el brazalete, aclaró: “Si va a tener la cinta o no es algo del vestuario, pero sí veo que es una referencia y una persona que va a hacer que muchas cuestiones giren en torno a él”.
El sueño de Correa y Almada: Admitió que ambos campeones del mundo están en consideración. Sobre Thiago Almada reconoció que la operación es compleja debido al alto monto económico, aunque advirtió que River no debe temerle a esas cifras si el potencial del jugador lo justifica.
El caso Gio Simeone: Al ser consultado por el delantero, Di Carlo prefirió guardarse los detalles del avance de la negociación.
Mauro Icardi, descartado: El dirigente le bajó el pulgar de manera categórica al afirmar que “no es un hombre sobre el que hayamos conversado”.
El futuro de los referentes: Franco Armani y Juanfer Quintero
Ante los rumores de una posible salida de dos de los máximos ídolos recientes del club, el presidente llevó tranquilidad pero aclaró que ambos tienen la potestad de decidir su futuro:
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Franco Armani: El arquero no realizó ninguna solicitud para emigrar y continuará cumpliendo su contrato vigente. Di Carlo lo catalogó como un profesional ejemplar, un ícono y una referencia que siempre apoyará al club.
Juan Fernando Quintero: El colombiano se encuentra enfocado en el Mundial con su selección. La dirigencia acordó no interferir en su preparación y sentarse a dialogar una vez que finalice la cita internacional para evaluar su situación. “A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir”, concluyó.
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