Stefano Di Carlo confirmó que habrá una depuración en River: "Se van a ir 15 jugadores"

El objetivo final: La meta es conformar un plantel corto de 20 futbolistas de elite. “Si querés competir con Brasil, vos podés pagar mejor teniendo menos” , argumentó el presidente.

Gestión de salidas: Las bajas se resolverán mediante transferencias o préstamos. El dirigente asumió que en ciertas operaciones "venderemos peor de lo que compramos y asumiremos la pérdida" con tal de cortar una situación económica e institucional insostenible. Incluso no descartó otorgar el pase en poder del jugador en casos específicos.

Fin de los plazos habituales: El club dejará de lado la política tradicional de esperar los procesos y cumplir la totalidad de los contratos.

Nicolás Otamendi, adentro: Di Carlo oficializó la llegada del defensor central y se mostró orgulloso de sumar a otro campeón del mundo. Reveló que el jugador resignó dinero para llegar y que mostró una enorme determinación. Respecto a si portará el brazalete, aclaró: “Si va a tener la cinta o no es algo del vestuario, pero sí veo que es una referencia y una persona que va a hacer que muchas cuestiones giren en torno a él”.

El sueño de Correa y Almada: Admitió que ambos campeones del mundo están en consideración. Sobre Thiago Almada reconoció que la operación es compleja debido al alto monto económico, aunque advirtió que River no debe temerle a esas cifras si el potencial del jugador lo justifica.

El caso Gio Simeone: Al ser consultado por el delantero, Di Carlo prefirió guardarse los detalles del avance de la negociación.