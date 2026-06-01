El presidente de River anunció salidas: quiénes son los 15 jugadores que se irán
El mandatario confirmó que se viene un mercado de pases agresivo en el cual habrá ventas, salidas a préstamo y rescisiones de contrato de distintos futbolistas.
Las declaraciones de Stefano Di Carlo en ESPN desataron un verdadero sismo en el Mundo River. El presidente calificó como "mediocre" el primer semestre de 2026 y, tras una reunión clave con Pablo Longoria, Enzo Francescoli y el DT Eduardo Coudet, se determinó realizar una depuración histórica del plantel profesional.
La nueva política del club apunta a trabajar con un plantel corto de 20 futbolistas de elite, complementado por juveniles de la institución. Para lograrlo, la dirigencia planea concretar entre 14 y 15 bajas a través de ventas, préstamos y rescisiones de contrato, abriendo espacio para la llegada de un máximo de 7 refuerzos de alta jerarquía.
Quiénes son los futbolistas que dejarían River en este mercado de pases
Aunque el presidente no dio una lista con nombres propios, el panorama de los futbolistas que armarían las valijas se divide en distintas situaciones contractuales y futbolísticas:
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Ventas asumiendo pérdidas económicas: En la búsqueda de transferir jugadores, River aceptará ofertas menores a lo invertido originalmente. Los casos más claros son el del colombiano Kevin Castaño (quien costó 14 millones de dólares y se irá por una cifra muy inferior) y el de Maximiliano Salas (comprado por 8 millones de dólares y de flojo paso por el club).
Salidas con el pase en su poder: Con el objetivo directo de recortar los contratos más elevados del plantel, se gestionará la libertad de acción de futbolistas que perdieron terreno. El ejemplo más emblemático es el del chileno Paulo Díaz (quien percibe un salario alto y casi no sumó minutos en 2026), a quien podría sumarse el defensor Germán Pezzella bajo la misma modalidad.
Bajas por bajo rendimiento: Hay un grupo importante de jugadores que dejará la institución debido a que su nivel estuvo lejos de lo esperado. En esta lista de puntos bajos sobresalen Giuliano Galoppo, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos e Ian Subiabre.
Emigración por ofertas importantes: El delantero Facundo Colidio, a pesar de haber tenido un semestre con altibajos, es otro de los apuntados a salir siempre y cuando ingrese una propuesta económica que seduzca al club.
Futbolistas con poco rodaje o que regresan: Jugadores como Santiago Lencina y Maximiliano Meza no lograron asentarse en el mediocampo y buscarían nuevos rumbos. Por su parte, el arquero Ezequiel Centurión (quien volvió de su préstamo en Independiente Rivadavia y no tuvo oportunidades) tampoco seguiría. Una situación similar vive Matías Galarza Fonda, quien debe regresar de su cesión en el Atlanta United pero ya sabe que no será tenido en cuenta por Coudet.
La situación especial de los ídolos: Armani y Quintero
Tanto Franco Armani como Juan Fernando Quintero entran en una categoría especial de futbolistas que se han ganado el derecho a decidir por sí mismos su futuro. Ambos referentes corren hoy de atrás en la consideración futbolística de Eduardo Coudet. El arquero campeón del mundo posee seis meses más de contrato y evalúa quedarse a cumplirlo, mientras que el mediocampista colombiano analizará las propuestas que le lleguen tras su participación en el Mundial.
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