El presidente de River anunció salidas: quiénes son los 15 jugadores que se irán

Ventas asumiendo pérdidas económicas: En la búsqueda de transferir jugadores, River aceptará ofertas menores a lo invertido originalmente. Los casos más claros son el del colombiano Kevin Castaño (quien costó 14 millones de dólares y se irá por una cifra muy inferior) y el de Maximiliano Salas (comprado por 8 millones de dólares y de flojo paso por el club).

Salidas con el pase en su poder: Con el objetivo directo de recortar los contratos más elevados del plantel, se gestionará la libertad de acción de futbolistas que perdieron terreno. El ejemplo más emblemático es el del chileno Paulo Díaz (quien percibe un salario alto y casi no sumó minutos en 2026), a quien podría sumarse el defensor Germán Pezzella bajo la misma modalidad.

Bajas por bajo rendimiento: Hay un grupo importante de jugadores que dejará la institución debido a que su nivel estuvo lejos de lo esperado. En esta lista de puntos bajos sobresalen Giuliano Galoppo, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos e Ian Subiabre.

Emigración por ofertas importantes: El delantero Facundo Colidio, a pesar de haber tenido un semestre con altibajos, es otro de los apuntados a salir siempre y cuando ingrese una propuesta económica que seduzca al club.